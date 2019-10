Atunci cand pleci de acasa pentru o perioada mai lunga si nu ai rude sau prieteni apropiati care sa-ti supravegheze din cand in cand locuinta, este important sa iei cateva masuri simple pentru siguranta caminului tau. Aceasta ca sa previi situatiile neplacute care iti pot strica vacanta sau pe care pur si simplu nu le poti rezolva de la mii de kilometri distanta.



In cele ce urmeaza, afli care sunt cateva dintre metodele de securitate pe care le poti lua, astfel incat sa pleci la drum fara griji, iar atunci cand te intorci sa-ti gasesti casa in ordine, asa cum ai lasat-o.

Asigura-te ca ai inchis bine usile si ferestrele

Inainte de a pleca din casa, asigura-te ca ai inchis bine toate usile si ferestrele. Din acest punct de vedere, este bine ca de la bun inceput sa alegi sa-ti montezi o usa de intrare de calitate, care are o incuietoare solida si care se inchide etans. Apoi, verifica din cand in cand toate geamurile, inclusiv pe cele de la balcon sau de la baie si pune grilaje (daca stai la parter sau la primul etaj).

Un aspect care poate parea banal la prima vedere, dar care este esential cand vine vorba de siguranta proprietatii tale, este legat de chei. In primul rand, ca sa nu le pierzi sau sa le confunzi cu alte chei de la garaj sau pivnite, este recomandat sa aiba intotdeauna un semn distinct, cum ar fi un breloc personalizat. Fa-ti mai multe randuri de chei. Pe unul il iei cu tine, iar pe celalalt fie il ascunzi intr-un loc sigur unde nu poate fi gasit, fie il lasi unui vecin de incredere.

Dincolo de toate aceste lucruri, politistii recomanda sa-ti montezi sisteme de alarma conectate la un dispecerat de monitorizare, camere video de supraveghere si sisteme inteligente de iluminat, mai ales daca stai la vila si ai curte.

Nu lasa gazul si apa deschise

Ti-aduci cu siguranta aminte cand parintii si bunicii iti spuneau ca ori de cate ori pleci de acasa pentru mai mult timp, chiar si pentru trei zile, sa nu lasi gazul si apa deschise? Este bine sa tii cont de sfatul lor, pentru ca nu stii niciodata cand se sparge vreo teava sau se strica instalatia sanitara de la baie. De ce sa iti inunzi vecinii doar pentru ca nu ai inchis alimentarea cu apa a rezervorului de la WC, de exemplu?

Geamul de la bucatarie este bine sa ramana intredeschis ca sa eviti acumularea de gaze. Pentru mai multa siguranta, opreste gazele inainte de a pleca de acasa. La fel ar trebui sa procedezi si cu centrala termica, daca detii asa ceva. Scoate din priza toate aparatele electrice, inclusiv frigiderul, in care este indicat sa nu lasi nimic. Daca totusi nu poti sa-l golesti de tot sau ai in congelator provizii, asigura-te ca in perioada in care lipsesti vine un vecin de incredere si verifica din cand in cand daca toate lucrurile sunt in regula. Nu te baza doar pe rude si prieteni, pentru ca cei care sunt primii ce pot interveni in situatii de urgenta tot vecinii tai sunt.

Foloseste cu atentie retelele de socializare

Retelele de socializare ne-au adus de-a lungul timpului o multime de avantaje, dar studiile au aratat ca unul dintre efectele negative pe care ele le au asupra vietii noastre este riscul ca viata privata sa devina publica. Si se poate intampla acest lucru, chiar prin actiunile pe care tu le faci pe contul tau de Instagram sau Facebook, de exemplu.

Recomandarile politistilor sunt ca niciodata sa nu postezi fotografii sau filmulete care sa dezvaluie locul in care locuiesti, si, mai ales, in cazul in care pleci de acasa pentru mai mult timp sa nu dai informatia pe retelele de social media. Daca vrei sa impartasesti experientele traite in vacanta sau prin programul de dezvoltarea profesionala pe care ai avut sansa sa-l urmezi in strainatate, posteaza fotografii si filmulete dupa ce te-ai intors acasa si cu precizarea ca totul s-a petrecut deja.

Trucuri ca sa dai impresia ca e cineva in casa

Paza buna trece primejdia rea! Prin urmare, atunci cand pleci de acasa apeleaza la cateva trucuri care dau impresia ca in casa este cineva. Astfel te poti pazi eficient de eventualii infractori care ar vrea sa patrunda pe proprietatea ta.

In primul rand, apeleaza la un vecin de incredere care sa-ti ridice corespondenta si sa stranga pliantele publicitare agatate de clanta usii de la intrare. Totodata, roaga-l sa se uite din cand in cand la incuietoarea ta, ca nu cumva sa existe semne ca cineva a fortat intrarea.

Apoi, lasa intotdeauna o lumina aprinsa sau, daca locuiesti la vila si ai curte, monteaza-ti un sistem de iluminat cu senzori de miscare. Daca peste noapte hotii vor vrea sa dea o spargere, luminile se vor aprinde brusc si de obicei vor renunta la continuarea actiunii.

Un alt truc ca sa dai impresia ca locuinta nu e goala este sa lasi un radio sa mearga.

Asadar, daca pleci de acasa pentru o perioada mai lunga de timp, este bine sa tii cont de anumite reguli de siguranta, ca sa eviti surprizele neplacute. Asigura-te ca ai incuiat bine si ca ai lasat un rand de chei intr-un loc sigur, nu lasa gazele si apa deschise, foloseste cu precautie retelele de socializare, si, nu in ultimul rand, construieste-ti relatii de incredere cu vecinii.