Un barbat in varsta de 25 si unul in varsta de 49 de ani, care luni, pe o strada din Corabia, ar fi urcat cu forta intr-o masina o tanara pe care au transportat-o apoi spre Caracal, au fost retinuti pentru lipsire de libertate si lovire sau alte violente, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt.



Potrivit unui comunicat al IPJ Olt, remis marti Agerpres, cei doi barbati retinuti vor fi prezentati marti instantei cu propunere de arestare preventiva.

Fratele femeii urcata cu forta in masina a sesizat politia apeland numarul 112, iar politistii au inceput imediat verificari si autoturismul in care se afla tanara si cei doi barbati a fost depistat in Caracal.

"La data de 7 octombrie a.c., un barbat, din orasul Corabia, judetul Olt, a apelat numarul de urgenta 112 si a sesizat faptul ca sora sa, de 26 de ani, din aceeasi localitate, in timp ce se afla pe strada C.A. Rosetti din Corabia, ar fi fost urcata cu forta intr-un autoturismul argintiu, care s-a indreptat intr-o directie necunoscuta. De indata, politistii olteni au declansat activitatile de cautare, fiind alertate si judetele limitrofe in vederea depistarii tinerei. Un barbat, de 49 de ani, a fost depistat de catre politisti pe raza municipiului Caracal, conducand autoturismul folosit pentru a transporta tanara. Extinzand verificarile, politistii au identificat tanara si celalalt barbat, cei trei fiind audiati la sediul politiei. Din primele cercetari, a reiesit faptul ca doi barbati, de 25 de ani, si, respectiv, 49 de ani, ar fi constrans-o pe tanara respectiva sa urce in masina, dupa care au transportat-o pe aceasta in municipiul Caracal", se arata in comunicatul citat.

Politistii, sub coordonarea prim-procurorului de la Parchetul de pe langa Judecatoria Corabia, au retinut cei doi barbati care au fost dusi in arestul IPJ Olt si vor fi prezentati marti instantei cu propunere de arestare preventiva.