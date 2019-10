Un studiu efectuat de catre Asociatia Mame pentru Mame arata faptul ca majoritatea parintilor din Romania considera durerile de cap acuzate de catre copiii lor reale, iar una dintre cauzele acestora se refera la programul copiilor, ce include scoala si activitatile extrascolare.



Prin intermediul studiului, asociatia a cercetat perceptia parintilor asupra realitatii durerii de cap in randul copiilor si trage un semnal de alarma asupra incidentei acesteia, factorilor de stres care le cauzeaza si modalitatilor de prevenire si tratare adecvata varstei.

Copiii sunt stresati atat la scoala, cat si acasa

Potrivit unui comunicat remis 9am, unul dintre scopurile studiului a fost cercetarea opiniei generale conform careia copiii acuza dureri de cap false, pentru a capta atentia parintilor sau a evita diverse activitati, precum mersul la scoala. 66% dintre parintii chestionati nu sunt de acord cu aceasta afirmatie.

Mai mult decat atat, acestia au indicat un nivel de stres ridicat al copiilor, resimtit atat la scoala, cat si acasa: 66% dintre parinti cred ca durerile de cap sunt cauzate de stresul de acasa, iar aproximativ 77% cred ca acestea sunt cauzate de stresul de la scoala.

„Nu ne mai putem ascunde de acest adevar care nu ne place. Copiii din ziua de azi sufera de ceva ce noi nu traiam in anii 80, cand copilarea generatia noastra, a parintilor actuali: sufera de STRES. Expertii au dat verdictul iar noi parintii trebuie ascultam sa cu atentie pentru ca stresul e o afectiune greu de dus si ca adult. In parte e vina vietii moderne si aici nu prea avem cum interveni, dar in parte este vina noastra: scoala e super-solicitanta, iar acasa primesc o incarcatura de mult ori prea mare de activitati extrascolare. Da, vrem sa fie cei mai buni si sa se dezvolte in multe directii. Dar cu ce pret? Costul se vede: se vede in somnul lor, se vede in frustarile lor, se vede in durerile lor. Noi trebuie sa invatam sa intelegem toate acestea si sa le dam ce au nevoie ca sa reducem nivelul de stres din vietile lor”, declara Ana Maita, Presedintele Asociatiei Mame pentru Mame

Doar 4 din 10 parinti vorbesc regulat cu copiii despre durerile acestora

Desi majoritatea este constienta de nivelul stresului la care sunt supusi copii, doar 38% dintre parinti initiaza in mod regulat o conversatie cu fiul sau fiica lor legata de durerile pe care le experimenteza, in vreme ce 8% declara ca niciodata nu o fac. Pe de alta parte, 83% dintre parinti cred ca fiul sau fiica lor nu le-ar ascunde o durere, de teama ca nu vor fi crezuti.

„Varsta la care parintii trebuie sa invete sa aiba conversatii serioase cu copiii lor vine mult mai repede decat ce ne imaginam. Stiu, e greu sa ai discutii serioase cu un copil de 7 ani - asta pentru ca ne dorim ca viata lor la 7 ani sa fie cat mai usoara, fara chestii serioase pentru ca acestea sunt, nu-i asa, pentru adultii care pot sa le faca fata. Dar un copil de 7 ani este mai ancorat in realitate si in viata decat credem. Un copil de 7 ani are deja o doza de discernamant in crestere permanenta. Si el poate sa aiba o discutie serioasa. Insa ca sa poata avea o discutie serioasa trebuie sa simta ca este luat in serios. Iar noi, parintii, de multe ori nu stim sa ne luam copiii in serios sau sa ne privim copilul in ochi ca sa il ascultam cu atentie. Si mai ales, sa il credem. Chiar si cand ceea ce spun poate nu e adevarat. Faptul ca pentru ei este necesar sa spuna un neadevar e un semnal si trebuie sa ne faca foarte atenti. Oricum ar fi, e cazul sa ii tratam cu seriozitate si sa le dam atentie..”, a incheiat aceasta.

Majoritatea durerilor de cap apar in intervalul de varsta 7 – 12 ani

Peste o treime dintre parintii chestionati sustine ca in intervalul de varsta 7-12 ani durerile de cap se manifesta cel mai des. In vreme ce un sfert dintre respondenti sustin ca frecventa durerilor este redusa, pentru aproximativ 40% ele apar lunar, iar 8,5% se confrunta cu ele saptamanal. Intrebati cum aleg sa trateze durerile, aproximativ 80% dintre parinti administreaza medicamente special create pentru categoria de varsta, respectiv capsule moi masticabile.

Proiectul "Cu durerea nu-i de joaca", initiat de catre Asociatia Mame pentru Mame atrage atentia asupra incidentei durerii de cap in randul celor mici. Prin intermediul initiativei, asociatia incurajeaza conversatii deschise intre parinti si copii, informarea din surse avizate si administrarea unui tratament corect, adecvat grupei de varsta.