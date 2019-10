Expertul financiar Eusebiu Burcas a demarat in premiera in Romania un studiu pentru a afla care sunt temerile romanilor cand vine vorba de bani in familie, studiu la care au participat mai multe cupluri. A nu avea un venit sigur, imposibilitatea de a-si intretine copiii si lipsa unor resurse financiare suficiente la pensie sunt doar cateva dintre gandurile care le dau fiori adultilor de la noi. Concluziile studiului au scos la iveala nevoia esentiala de educatie financiara in familii de care au nevoie romanii.



Eusebiu Bucas a facut in acest an pentru prima data in Romania acest studiu, inspirat de cercetarile similare realizare in Statele Unite, Australia si Noua Zeelanda. „Finantele in cuplu sunt mult mai complexe decat finantele individuale. Fiecare dintre noi avem niste tipare financiare „mostenite” din familie pe care nu le constientizam. Abia atunci cand ne asezam la masa cu partenerul, acestea incep sa iasa la iveala si de multe ori duc la conflicte. De aceea, este bine sa invatam sa ne cunoastem partenerul si din acest punct de vedere pentru a invata cum sa ne atingem impreuna obiectivele financiare.”, spune initiatorul studiului. Care sunt temerile romanilor si care sunt preocuparile lor cand vine vorba despre bani in familie? Potrivit unui comunicat remis 9am, la studiu au participat peste 1000 de persoane din toata tara. 61% dintre persoane sunt casatorite, iar 25.7% sunt necasatorite. Marile temeri cand vine vorba despre banii in familie sunt:

frica de a nu avea un venit sigur (30.3% dintre respondenti);



frica de a nu iti putea intretine copiii (17.5% dintre respondenti);



frica de a nu avea bani la pensie (15.5% dintre respondenti).

Subiectele despre care romanii ar dori sa afle mai multe sunt:

investitiile (35.7%)



educatia financiara a copiilor (18.8%),



achizitiile mari precum case, masini sau pamanturi (10.7%)



economiile (10.7%). Initiatorul studiului a vrut sa afle si ce fel de comportamente financiare au membrii intr-un cuplu. 36.6% dintre respondenti au spus ca au un comportament asemanator cu cel al partenerului cand vine vorba despre a cheltui sau a castiga bani, iar 35.4% dintre participantii la studiu au comportamente partial diferite de cele ale partenerilor lor. „Un lucru extrem de ingrijorator este faptul ca in multe familii, partenerii se folosesc de bani pentru a-i influenta pe copii si pentru a-i atrage de o parte sau de alta. Astfel copiii isi creeaza tipare financiare nesanatoase cu privire la bani.” , mai spune Eusebiu Burcas.

