Sfarsitul acestei saptamani si primele zile din saptamana viitoare vor aduce maxime caracteristice unei zile de vara, cu valori de 25 - 26 de grade Celsius, iar deficitul de precipitatii va accentua seceta pedologica, la nivelul teritoriului agricol, a declarat, marti, intr-o dezbatere de specialitate, Elena Mateescu, director general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).



"Pe termen scurt, avem cateva informatii. Daca astazi vom mai vorbi in continuare de o vreme mai rece decat in mod obisnuit, incepand de maine valorile de temperatura vor fi in crestere, astfel incat putem sa vorbim intr-adevar la scara intregii tari de temperaturi intre 14 si 21 de grade Celsius. Incepand de joi, valorile termice vor chiar mai mari, astfel incat spre sfarsitul de saptamana - sambata si duminica - sa aduca valori apropiate de maxima unei zile de vara, de 25 - 26 de grade. Aspectul acesta termic se va pastra chiar si spre inceputul saptamanii viitoare. Sigur ca pentru fiecare dintre noi aceste vesti sunt bune, dar din pacate precipitatiile absente vor accentua in continuare seceta pedologica. Vom aduce de fiecare daca, asa cum facem, atat vesti mai bune, cat si vesti mai putin bune din punct de vedere al datelor meteorologice", a afirmat Mateescu.

Cat priveste prognoza pe urmatoarele patru saptamani, Elena Mateescu mentionat ca estimarile releva faptul ca vremea se va incalzi, iar deficitul de precipitatii va fi prezent in mai multe zone din tara.

"Pana la finele lunii octombrie si inceputul lunii noiembrie, estimarile arata ca, in saptamana 7 - 14 octombrie, vom avea abateri termice usoare pozitive, in special in partea sudica a tarii. Din pacate, deficitul de precipitatii va fi, in continuare, prezent. Pentru saptamana 14 - 21 octombrie observam o saptamana mai calda decat in mod obisnuit, cu cele mai mari abateri, de aceasta data, in zona de sud, sud-est si est a tarii si cu cantitati deficitare de precipitatii, din nou, in special in partea de vest. Aceasta tendinta de pastreaza si pentru saptamana 21 - 28 octombrie si, nu in ultimul rand, pentru perioada 28 octombrie - 4 noiembrie", a subliniat specialistul ANM.

Pe de alta parte, directorul general al ANM a punctat faptul ca Organizatia Mondiala de Meteorologie a adus in prim plan ideea de a desemna perioada 2015 - 2019 drept cea mai calduroasa din ultimii 140 de ani.

"La nivel global, in 22 septembrie, Organizatia Meteorologica Mondiala aducea in atentia noastra faptul ca perioada 2015 - 2019 este posibil sa fie cea mai calduroasa din istoria masuratorilor meteorologice. Cu o crestere a temperaturii medii anuale cu 1,1 grade Celsius fata de perioada preindustriala, anul 2016 reprezinta, in prezent, cel mai calduros an din ultimii 140 de ani, adica de cand se fac masuratori meteorologice. Uniunea Europeana are ca obiectiv reducerea emisiilor drvfe gaze cu efect de sera cu 45% pana in 2030 si zero emisii nete pana in 2050. Ca atare, si Romania trebuie sa-si indeplineasca aceste tinte prin angajamentele pe care le are", a spus Mateescu, potrivit Agerpres.

Reprezentanti ai autoritatilor, academicieni si specialisti au participat, marti, la dezbaterea "Schimbarile climatice si impactul in economie", organizata in incinta Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" (ASAS).