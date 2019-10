Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine ca nu exista tara in lume care sa aiba bazinele hidrografice ale Romaniei.



"Nu exista o alta tara in lume care sa aiba bazinele hidrografice pe care le are Romania. Daca ne ridicam cu ochii mintii si privim aceasta retea hidrografica, ne putem da seama ca peste tot avem resursa de apa dulce. Altii fac sarbatoare nationala cand castiga un metru patrat de vegetatie.

Romania a avut un sistem de irigatii foarte bine pus la punct. Teritoriul Romaniei este parcurs de 1.100 de km de Dunare care are apa dulce. Teritoriul Romaniei este taiat de rauri si parauri. In Romania, pana in 1989, aveam aproximativ 3 milioane de hectare care erau prinse intr-un concept unitar de a se pune la dispozitia agriculturii tarii intreaga retea hidrografica. In Romania, beneficiem din relicvele unui sistem de irigatii, din cauza faptului ca nu ne-am putut stapani sa nu-l distrugem", a mentionat Daea, citat de jurnalul.ro.