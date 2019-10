Dincolo de entuziasmul si energia tanara, specifica lor, anii de studentie inseamna etapa de pregatire pentru viitoarea cariera a tinerilor. Fie ca vorbim despre cursuri universitare de trei sau patru ani, fie despre cele considerate mai „lejere”, sau dimpotriva, care presupun o implicare totala din partea studentului, facultatile au scopul de a pregati tinerii absolventi de liceu si nu numai pentru domeniul in care vor sa profeseze.



Este o etapa importanta, care daca este fructificata din plin, devine chiar un pas in cariera studentului. De aceea, succesul lui in timpul facultatii (si mai tarziu in viata), tine de modul in care isi petrece timpul liber, dar si de urmatorii factori:

Conditiile de cazare

O intrebare pe care studentii din provincie o pun imediat dupa ce afla ca sunt admisi la o facultate din Bucuresti, este „unde vor fi cazati”. Asa ca atat emotiile parintilor, cat si ale tinerilor se incheie abia dupa ce au rezolvat aceasta problema. Indiferent de situatie, repartizarea in camine, mai ales in primul an de facultate, este un fel de loz in plic. Nu stii cu cine vei sta in camera, cat de bine te vei intelege cu colegii, care sunt conditiile de cazare, ce lucruri iti sunt necesare si daca te vei adapta sau nu vietii de camin.

Chiar daca varianta cea mai la indemana este cazarea la un camin de stat, nu toti studentii prind un loc, si, mai mult decat atat, nu toti studentii se pot adapta conditiilor de aici. O parte dintre ei au nevoie de un mediu linistit, de intimitate, de un spatiu in care pot studia fara sa fie deranjati de colegii de camera sau galagia de pe holuri. Un astfel de camin care ofera conditii la standarde mai inalte decat cele de stat este campusul West Gate Studios. Construit de omul de afaceri Liviu Tudor, West Gate Studios este un spatiu multicultural privat care ofera aproximativ 900 de studiouri, dar si facilitati absolut necesare intr-o comunitate de tineri: spatii pentru studiu, o biblioteca moderna, terenuri si sali de sport, terase si spatii pentru evenimente sau locuri pentru depozitarea bicicletelor. Un astfel de camin este ideal pentru studentii de la facultati precum cele de Medicina, Drept sau Politehnica, unde este necesara implicare totala pentru a putea absolvi cu bine.

Proiectul West Gate Studios a luat nastere la initiativa omului de afaceri Liviu Tudor, care si-a dorit sa creeze un complex de camine studentesti la fel cum sunt cele din strainatate, astfel incat studentii sa foloseasca eficient anii petrecuti aici.

Modul in care isi petrec timpul liber

Succesul studentilor nu tine doar de perioadele de sesiune, examene, cursuri, ci si de modul in care ei reusesc sa se organizeze si sa isi fructifice timpul liber. Este o perioada in care isi pot explora pasiunile, hobby-urile, pot invata o limba straina sau pot participa la evenimente care ar putea contribui la dezvoltarea viitoarei lor cariere.

Un alt avantaj pe care il ofera comunitatea West Gate este ca organizeaza o gama larga de evenimente, cum sunt: Induction Day (zi de orientare pentru noii rezidenti), petreceri tematice, workshop-uri de dezvoltare personala si profesionala (cum se scrie un CV, managementul conflictelor, introducere in fotografie, managementul proiectelor), campionate si concursuri.

Optiunile pe care le au la dispozitie

Principala problema de care multi studenti se lovesc atunci cand vor sa se angajeze dupa incheierea facultatii este ca nu au experienta necesara pentru a obtine un loc de munca in domeniul in care au absolvit. Din acest motiv, studentii ar trebui sa se gandeasca la acest aspect inca din primul an al facultatii. Daca subiectul „sa lucreze sau nu studentii” este unul controversat, inscrierea ca voluntar intr-o organizatie studenteasca sau participarea la internshipuri platite pe timpul facultatii sunt activitati mai mult decat necesare. Inscrierea in anumite proiecte independente de facultate poate constitui avantajul care va scoate in evidenta viitorul CV de angajare al studentului. Multi recrutori le recomanda studentilor ca, in cazul in care nu doresc sau nu isi permit sa se angajeze pe timpul facultatii, sa se inscrie ca voluntari in diverse organizatii.

Pe scurt, studentii care reusesc sa imbine cat mai util avantajele pe care le au pe timpul facultatii cu informatiile si cursurile pe care frecventeaza anual, pot face salturi importante in dezvoltarea lor profesionala. Modul in care fructifica acesti ani determina usurinta cu care vor putea trece de la diploma de facultate la contractul individual de munca.