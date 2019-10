O femeie de 71 de ani a murit, luni, in localitatea constanteana Lumina, dupa ce a fost atacata de o scroafa crescuta intr-o gospodarie, animalul mancandu-i o mana.





Dupa ce au fost alertate autoritatile prin numarul unic de urgente 112 despre cele petrecute, la fata locului s-au deplasat doua echipaje ale Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta.

Potrivit reprezentantilor SAJ, "femeia a mers sa ii dea de mancare scroafei, a alunecat si cazut in cocina, porcul i-a mancat mana, iar in momentul in care a ajuns echipajul, victima era decedata de ceva timp".

Cauza exacta a producerii decesului urmeaza sa fie stabilita de medicii legisti.

In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.