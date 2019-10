TVR trebuie sa-i plateasca lui Dragos Patraru penalitati de reziliere de 29.850 de euro.



Decizia a fost luata saptamana trecuta de Tribunalul Bucuresti, care a dispus in prima instanta drept abuziva rezilierea contractului cu echipa emisiunii "Starea Natiei", potrivit unui comunicat transmis News.ro de presedintele Comisiei pentru Cultura din Parlament, Gigel Stirbu.

La sfarsitul lunii iunie 2018, Dragos Patraru, realizatorul emisiunii, declara ca „Starea Natiei“ a fost scoasa din grila TVR 1 din cauza presiunilor exercitate de PSD si executate de presedintele-director general al institutiei, Doina Gradea.

"Este evident ca de cand stapana TVR, Gradea Doina, stapanita fiind de PSD, a venit la conducerea acestei instututii publice, televiziunea este dirijata contrar indeplinirii scopului pe care il are un serviciu public de interes national, nu mai este independenta din punct de vedere editorial, desfasoara o activitate care este in folosul PSD iar discriminarea este la ea acasa, atat in randul atitudinii editoriale cat si in randul comportamentului conducerii fata de angajatii institutiei.

Desi potrivit Constitutiei nimieni nu este mai presus de lege, iata ca Gradea Doina se vrea a fi exceptia de la regula sfidand cu nerusinare pe de o parte, Curtea de Conturi a Romaniei care a relevat mai multe abateri legate de modul in care conducerea Televiziunii publice a gestionat fondurile institutiei, adica cheltuirea banilor de la bugetul de stat dupa bunul plac si pe de alta parte, decizia Tribunalului Bucuresti de reziliere abuziva a contractelor jurnalistilor emisiunii “Starea Natiei”, spune Gigel Stirbu in comunicat.