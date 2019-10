Vezi ce se poate face cu unul dintre cele mai versatile alimente.



Carnea de pui este una dintre cele mai versatile mancaruri din lume. Puiul poate fi preparat la cuptor, la gratar, fiert, inabusit, prajit, sotat, pregatit la aburi, carbuni, rotisat sau in vid. Indiferent de cate retete de pui ai incercat pana acum, tot vei gasi cel putin un numar dublu de mancaruri delicioase cu pui, pe care nu le-ai incercat. Practic, sunt mii de retete posibile in care poti pregati un pui sau partile sale. Poti folosi puiul intreg, aripile, pieptul, pulpele inferioare sau superioare, si chiar parti precum oasele, pielea sau picioarele. De exemplu, supa concentrata de pui, folosita ca baza in numeroase retete, o poti prepara din resturile de pui neconsumate la masa.

Modalitatile enumerate mai sus tin de tehnica de pregatire si partile folosite. Insa am putea aminti si tipul de mancare rezultat. Fripturi de pui, carnati, salamuri, crenvursti, supe, chiftele, salate, pateuri, nuggets, cordon bleu si multe altele. Iar acestea sunt doar cateva dintre mancarurile occidentale. In tarile asiatice, puiul poate fi servit in nenumarate alte feluri. Stiai ca in Japonia, de exemplu, puiul se poate servi si sub forma de sashimi?

Provenienta si modul de crestere sunt esentiale pentru calitatea carnii de pui

Si toate acestea sunt decizii care se iau pana la momentul in care ajungi efectiv in bucatarie. Unde alegi alte elemente ale retetei. De la condimente la ingrediente, sosuri si timpi de preparare, fiecare decizie poate duce la un rezultat complet diferit.

Totul pleaca insa de la alegerea ingredientului principal: puiul. Iar ce poate fi mai bun decat un pui de casa. Trebuie multa rabdare, dar rezultatul e pe masura. Alege o rasa de pui de carne de calitate. Puii de carne sunt mai robusti si se pot dezvolta in numai o luna si jumatate, daca sunt hraniti in mod intensiv, cu furaje ce contin grau, porumb si soia. Daca nu stii ce rasa sa alegi, discuta cu un specialist dintr-unul din magazinele de pui de o zi. Acesta te poate ajuta sa alegi rasa potrivita in functie de locul in care vor creste, nevoile de dezvoltare sau furajele cu care il vei hrani.

Bineinteles, poti alege si pui de rasa mixta, daca vrei sa te bucuri atat de carne gustoasa, cat si de oua proaspete. Alege pui de o zi sanatosi, care nu sunt pretentiosi si pot fi crescuti cu usurinta in aer liber. Rase precum Hubbard sunt recunoscute pentru calitatea carnii si a oualor. Puii Hubbard pot ajunge chiar si la o greutate de opt kilograme. Daca preferi avantajele maxime ale ambelor tipuri de pui, atunci alege sa cresti atat rase de carne, cat si rase pentru oua. Diferenta dintre ele, in ceea ce priveste intervalul de crestere, fara sa discutam de un mod intensiv de hranire, e ca puii de carne pot ajunge la maturitate intr-o perioada cuprinsa intre 8 si 12 saptamani, in timp ce puicutele pentru oua vor da productia maxima abia dupa sase luni. In primul caz, al raselor de pui crescute pentru consumul de carne, intervalul 8-12 saptamani este si cel in care carnea este cea mai frageda.

Odata alesi si adusi in gospodarie, puii de carne necesita adapost, hrana si apa. Adapostul ii va proteja de posibili pradatori (pisici, caini, animale salbatice), dar si de temperaturile prea scazute sau ridicate, precum si de soare. O regula generala spune ca puii pot fi lasati liberi abia dupa varsta de 4 luni. Un adapost simplu, triunghiular, in care o parte este acoperita cu plasa, iar cealalta cu placaj, poate fi o solutie ideala si ieftin de construit. In plus, un astfel de adapost se poate muta cu usurinta zilnic, in zone curate sau cu iarba proaspata.

In privinta hranei, daca alegi sa nu urmezi sistemul intensiv de crestere, le poti lasa in dispozitive speciale apa si furaje la discretie. Puii vor manca si vor bea atat cat au nevoie, ceea ce va face procesul de crestere unul natural si benefic pentru ei.