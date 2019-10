Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, vorbeste despre ciitorul scandal al campaniei de la Bucuresti, in legatura cu dezavaluirile pe care ar urma sa le faca Rudy Giuliani, fostul primar al New-York-ului.



"Viitorul scandal al camopaniei de la Bucuresti: Rudy Giuliani - cel mai iubit primar al New Yorkului anunta: 'Sa vedeti cand voi face dezvaluiri despre Biden si Romania...'

Dragi prieteni, unii uita ca stiu al naibii de multe despre Romania ultimilor 20 de ani, inclusiv despre relatia dintre Romania si SUA din vremea lui Obama. Oare la care dezvaluiri face referire Giuliani si la ce personaje, poate la Mark Gitenstein?!... si la:

1. Fondul Proprietatea si luarea acestuia cu "japca" de catre apropiatii lui Biden, respectiv Gitenstein?

2. Intalnirile de taina pentru stabilirea urmatoarele executii politice?

3. La "negocierea" nominala a procurorilor sefi?

4. La EXXON, ENRON si GD?

5. La gradul de cunoastere dintre Gitenstein si BLEJNAR?!! Si marca valizelor?

6. La cine a scris, in FAPT, ERATA la referendumul pentru demiterea lui Basescu?

Sa continui? Sau pentru moment este suficient? Sunt tare curios ce vrea domnul Giuliani... daca il tine. Sau poate stie mai multe despre legaturile lui Epstein cu Romania si reteaua de pedofilie...

Nu ma intelegeti gresit, nu sunt anti american. Dimpotriva. Insa, in calitate de candidat la Presedintia Romaniei, am OBLIGATIA sa-mi clarific optiunile in raport cu SUA si ticalosiile comise in perioada democrata. Asa ca DA, am prieteni REPUBLICANI, sunt adeptul politicii REPUBLICANILOR in raport cu Romania si chiar daca nu sunt de acord cu tot ce a facut sau spus Trump, nu pot sa nu constat ca REPUBLICANII ne-au lasat 'mai liberi' spre deosebire de clica democrata care a incercat sa ocupe ROMANIA FINANCIAR si POLITIC!", a scris Cumpanasu pe Facebook.