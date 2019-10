Un barbat din judetul Arad, in varsta de 39 de ani, a murit, duminica, in lacul Isac din Delta Dunarii, dupa ce a cazut din barca cu care mergea la pescuit, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Tulcea.





Acesta se afla in barca impreuna cu alti doi prieteni. La un moment dat, ambarcatiunea s-a clatinat, iar barbatii au cazut in apa.

"Politistii efectueaza cercetari pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care s-a produs acest eveniment, in cadrul unui dosar penal, intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa", a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ, Irina Manolache.