Regina-Mama Elena va fi repatriata, pentru a fi reinhumata la Curtea de Arges, alaturi de fiul ei, Regele Mihai I, informeaza Familia Regala, care anunta doliu pentru zilele de 18, 19 si 20 octombrie.





"Incepand de astazi, toti cei care doresc sa aprinda lumanari si sa depuna flori ca omagiu fata de Regina-Mama Elena pot sa o faca in fata Palatului Elisabeta din Bucuresti sau la Curtea de Arges, in fata Noii Catedrale Arhiepiscopale si Regale. Majestatea Sa Margareta roaga pe cei care vor aduce flori sa aleaga doar flori albe, ca omagiu adus Reginei-Mama Elena. Familia Regala anunta doliu pentru zilele de 18, 19 si 20 octombrie", se arata intr-un comunicat al Casei Regale, transmis duminica AGERPRES.

Potrivit sursei citate, vineri, 18 octombrie, ora 12:00, la Aeroportul International Otopeni, o aeronava a Fortelor Aeriene Romane va repatria sicriul Reginei Elena.

La aeroport va avea loc un ceremonial militar si religios, la care vor fi prezenti Custodele Coroanei Romane, Margareta, membri ai Familiei Regale, reprezentanti ai institutiilor statului, ai Bisericii Ortodoxe Romane, ai Armatei Romaniei, ai Corpului Diplomatic si ai altor confesiuni si religii din Romania. Publicul nu va avea acces la ceremonie.

In intervalul orar 12:45 - 16:00, cortegiul funerar se va deplasa de la aeroport la Curtea de Arges, pe ruta Chitila (ora 13:00), Titu (ora 13:45), Gaesti (ora 14:10), Topoloveni (ora 14:40), prin centrul municipiului Pitesti (intrare in oras la ora 15,05) si prin centrul municipiului Curtea de Arges (intrare in oras la ora 16,00), precizeaza sursa citata.

Cortegiul funerar nu se va opri de-a lungul calatoriei, dar va incetini viteza in localitati

Sicriul Reginei Elena va fi depus in Catedrala istorica Episcopala si Regala vineri, 18 octombrie, la ora 16:45; incepand cu ora 17:15, publicul se va putea inchina si reculege la catafalc.

Si sambata, 19 octombrie, de la ora 8:00 la ora 10:00, va continua pelerinajul la catafalcul Reginei Elena.

Casa Regala precizeaza ca nu vor putea fi depuse flori in catedrala, in jurul catafalcului. "Florile vor fi asezate in scuarul din fata Noii Catedrale Arhiepiscopale si Regale (de la intrarea in manastire). Majestatea Sa Margareta roaga pe toti cei care doresc sa aduca o floare, un buchet sau o coroana sa aleaga doar flori albe, pentru a simboliza seninatatea si bunatatea Reginei-Mama", informeaza Casa Regala.

In aceeasi zi, la ora 12:00, va fi oficiata slujba de inmormantare, in Catedrala istorica Arhiepiscopala si Regala. Publicul va avea acces in parcul catedralei.

La ora 12:40, sicriul, purtat pe umeri de militari ai Brigazii de Garda Mihai Viteazul, va fi dus la Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala unde, la ora 13,00, va avea loc ceremonia de reinhumare. Publicul va avea acces pe platforma din fata Noii Catedrale.

Familia Regala precizeaza ca, incepand de vineri, 11 octombrie, o carte de condoleante va fi deschisa la Palatul Elisabeta. Ea va fi la dispozitia publicului pana in ziua de luni, 21 octombrie. Condoleantele pot fi transmise si online prin mesaje la www.romaniaregala.ro.

Regina Elena a murit la Lausanne, in ziua de 29 noiembrie 1982, timp in care tara noastra se afla sub dictatura comunista. Ea a fost inmormantata la cimitirul Boix-de-Vaud din Lausanne.