Cele sase persoane care au fost retinute in cazul de omor din noaptea de 29 septembrie din zona Pietei Constitutiei din municipiul Bucuresti au fost prezentate Tribunalului Bucuresti, judecatorii dispunand arestarea preventiva a acestora, informeaza, sambata seara, Politia Capitalei.





Un numar de 21 de perchezitii domiciliare au avut loc, vineri dimineata, in Bucuresti, pentru depistarea barbatului care este suspectat de uciderea unei persoane in Piata Constitutiei.

"In dimineata zilei de 4 octombrie, in baza autorizatiilor emise de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bucuresti, au fost puse in aplicare 21 de mandate de perchezitie domiciliara pe raza municipiului Bucuresti. Dupa efectuarea perchezitiilor domiciliare mentionate, urmeaza a fi efectuate audieri la sediul Politiei Capitalei de catre procurorii criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si ofiterii de politie judiciara din cadrul Serviciului Omoruri, cu privire la faptele care fac obiectul cauzei", informeaza un comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, potrivit Agerpres.

Duminica trecuta, in jurul orei 22:30, prin apel la 112 a fost sesizat un conflict intre mai multe persoane in Piata Constitutiei.

In urma conflictului, un barbat a fost ranit si, in pofida ajutorului medical de urgenta, s-a constatat decesul. Celalalt barbat ranit a suferit un traumatism la nivelul capului si a primit ingrijiri medicale la fata locului, ulterior fiind condus la audieri.

In perimetrul cercetat a fost gasit si ridicat un tub cartus, cel mai posibil cu gaz, un incarcator gol, posibil pentru acelasi tip de pistol cu gaze, si obiecte contondente, au precizat politistii.