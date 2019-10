Dezvoltarea unei tari se raporteaza si la nivelul de educatie al populatiei, unde rolul profesorilor este esential, afirma premierul Viorica Dancila, sambata, intr-un mesaj adresat cu prilejul Zilei Internationale a Profesorului.

Ea afirma ca "Guvernul este pregatit sa gaseasca solutiile necesare pentru ca invatamantul romanesc sa ramana la standardele inalte care i-au adus recunoastere si pe plan mondial".

"Cu ocazia Zilei Internationale a Profesorului, ii sarbatorim pe cei care si-au asumat nobila misiune de a modela destine si de a fi promotori ai cunoasterii. Dezvoltarea unei tari se raporteaza si la nivelul de educatie al populatiei, unde rolul profesorilor este esential. Va multumesc, dragi profesori, pentru munca, profesionalismul si daruirea de care dati dovada formand generatii dupa generatii si pentru ca dati valoare resursei umane a Romaniei!", spune premierul in mesaj, conform unui comunicat de presa.

Prim-ministrul subliniaza ca "Guvernul si-a respectat promisiunile facute pana acum profesorilor" si da asigurari ca se va "continua pe acest drum".

"Ne dorim pentru Romania un sistem de educatie performant, cu profesori motivati si investitiile necesare unei infrastructuri moderne in invatamant. Va asigur ca munca profesorilor se bucura de toata aprecierea mea si a Guvernului. Firesc ar fi ca domeniul educatiei sa se bucure de aceeasi apreciere din partea tuturor. Este trist, insa, cand vedem ca interese politice sau electorale, culmea, ale unui om venit chiar din randul profesorilor, pun intre paranteze munca altor cadre didactice si a unei generatii de tineri gata sa paseasca in cariera frumoasa de medic. (...) La multi ani tuturor profesorilor, tuturor celor implicati in educarea generatiilor tinere! Va urez succes si impliniri in plan profesional si personal!", transmite premierul Viorica Dancila, potrivit Agerpres.