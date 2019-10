Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata condoleante familiilor victimelor accidentului rutier care a avut loc in judetul Ialomita, precizand ca l-a intristat foarte mult, si a subliniat ca lipsa de infrastructura ucide si ca "nepasarea criminala a PSD costa vieti de romani".

"Azi dimineata, la sase si ceva, am primit un mesaj cutremurator - intre Urziceni si Slobozia a avut loc un accident rutier groaznic, cu zece morti si aproape zece raniti grav. M-a intristat foarte mult. Condoleante! Imi pare foarte rau. Ce sa intelegem de aici? Sa intelegem ca lipsa de infrastructura ucide, precum si coruptia ucide. Aceasta nepasare criminala a PSD costa vieti de romani", a declarat Iohannis, la Iasi.

El a subliniat ca este nevoie de infrastructura in Romania "ca de aer".

"Ideea cu autostrada nu este doar o ambitie politica, nu este in niciun caz un moft. Acum, in secolul 21, secolul mobilitatii, avem nevoie de infrastructura ca de aer, fiindca altfel pur si simplu vom ramane in urma, cum in urma, trebuie sa recunoastem, a ramas Romania fiindca am avut, din nefericire, atatia bani la conducere PSD-ul. PSD este principalul motiv al ramanerii in urma a Romaniei. Fara PSD, Romania ar fi fost mult mai departe. Fara PSD, Romania ar fi fost in rand, cum se spune, cu celelalte natiuni europene. Acest decalaj trebuie depasit, acest decalaj trebuie depasit cu un guvern responsabil, cu un guvern liberal", a mai spus Iohannis, prezent la Adunarea regionala a organizatiilor PNL din Regiunea Nord-Est.

Seful statului a dat asigurari ca Autostrada Unirii "se va face".

"Printre printre cei care au asteptat la intrare au fost si oameni curajosi care lupta, ca si mine, ca si dumneavoastra, pentru Autostrada Unirii. (...) Aceasta autostrada se va face. Avem nevoie de infrastructura, rutiera, digitala", a precizat Klaus Iohannis, potrivit Agerpres.