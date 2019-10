Compania Mega Image a transmis un mesaj de condoleante pe pagina de Facebook, dupa ce 8 angajati ai supermarketului au murit, iar alti 7 sunt raniti, in urma accidentului grav din Ialomita.

"Anuntam cu regret faptul ca, in dimineata zilei de astazi, am pierdut opt colegi si alti sapte sunt raniti in ceea ce a fost catalogat drept cel mai grav accident rutier din 2019.

Din primele informatii transmise de purtatorul de cuvant al IPJ Ialomita, accidentul a fost provocat de faptul ca, soferul TIR-ului a intrat pe contrasens, intrand in plina coliziune cu microbuzul in care se aflau colegii nostri.

Suntem alaturi de familiile indurerate si le vom sprijini in toate demersurile necesare", au scris cei de la Mega Image pe Facebook.