USR Bucuresti ii reproseaza primarului general, Gabriela Firea, ca nu a gasit nicio solutie de reorganizare a RADET si nici nu a platit datoriile regiei in valoare de 3,8 miliarde de lei.

"De trei ani, USR spune ca Gabriela Firea nu a facut nimic pentru RADET. Acum au ajuns sa spuna acelasi lucru chiar cei care reprezinta interesele statului. ELCEN este o companie de stat, detinuta de Ministerul Economiei. ELCEN furnizeaza agent termic catre RADET. Cand RADET a intrat in insolventa, ELCEN a fost nevoita sa faca acelasi lucru. Problema este ca pana acum nu s-a intamplat nimic. Municipalitatea, sub coordonarea Gabrielei Firea, nu a gasit nicio solutie de reorganizare si nici nu a platit datoriile.

Astazi, ELCEN a dat in judecata Primaria Capitalei pentru a recupera datoria de 3,8 miliarde lei. Administratorul judiciar explica de ce s-a ajuns aici:

«Doamna Gabriela Firea a avut sansa de a intra in istorie. Daca ar fi avut cel mai mic interes pentru cetateni si pentru Capitala, putea rezolva inca de anul trecut problema termoficarii in Bucuresti. A avut la dispozitie multiple variante, insa a ales sa nu faca nimic. Chiar daca in mandatul doamnei Firea s-au acumulat doar o parte din datoriile totale ale RADET, intrucat a ales sa cheltuiasca banii bucurestenilor pe vouchere, vacante si reclame la companiile de stat, cu siguranta in acest mandat a definitivat distrugerea RADET si periclitarea situatiei economice a ELCEN» (Sierra Quadrant SPRL, administrator judiciar ELCEN).

Aici suntem, dupa trei ani si cateva luni de mandat al ”primarului faliment”, Gabriela Firea", a scris USR Bucuresti pe Facebook.