Studentii de la medicina si-au exprimat, vineri, nemultumirea cu privire la amanarea examenului de rezidentiat din acest an si subliniaza ca in aceasta situatie sunt peste 8.000 de tineri de la specializari precum medicina, farmacie si medicina dentara, solicitand o solutie clara si finala in perioada imediat urmatoare, pana la votul cu privire la motiunea de cenzura.

Mesajul a fost transmis de Federatia Asociatiilor Studentilor in Medicina din Romania (FASMR), Federatia Asociatiilor Studentilor Farmacisti din Romania (FASFR) si Federatia Studentilor in Medicina Dentara din Romania (FSMDR).

"Dorim sa ne exprimam nemultumirea cu privire la amanarea datei acestui examen extrem de important pentru peste 8.000 de absolventi din domeniul sanatatii (medicina, farmacie si medicina dentara). Amanarea datei si a publicarii procedurii de inscriere, a locurilor si posturilor de concurs afecteaza planurile tuturor absolventilor care se pregatesc intens pentru examenul necesar integrarii lor in piata muncii din Romania. In situatia actuala, acestia vor ramane pentru o perioada indelungata fara posibilitatea de a se angaja, cu insecuritatea planurilor facute in perioada urmatoare si cu o incertitudine din partea sistemului in care s-au hotarat sa ramana si sa profeseze, mai ales in contextul in care toti tertii angrenati cauta solutii pentru incurajarea personalului din sistemul de sanatate de a ramane in tara", se arata intr-un comunicat transmis de organizatiile de studenti.

Data anuntata neoficial pentru sustinerea examenului de rezidentiat, 8 decembrie, ramane incerta si nu exista nicio garantie ca nu va suferi amanari suplimentare, atrag atentia reprezentantii studentilor, apreciind ca aceasta situatie a devenit "subiectul unei dispute politice, aparent fara solutionare", dupa declaratiile facute de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis.

"Saptamana urmatoare va avea loc votul pentru o motiune de cenzura la adresa Guvernului. In urma votului motiunii de cenzura, indiferent de rezultatul acesteia, va exista o perioada de instabilitate politica, in care nu se va putea clarifica situatia examenului de rezidentiat. Ne mentinem in continuare neutralitatea politica si dorinta de a ramane in afara oricarei discutii politice, insa solicitam Guvernului Romaniei sa inteleaga importanta solutionarii de urgenta a acestei probleme, pana in ziua votului motiunii, pentru a nu risca o amanare ulterioara, in urma careia ar avea de pierdut studentii, pacientii si intregul sistem sanitar", se mentioneaza in comunicat.

Organizatiile de studenti de la medicina solicita, pana in ziua motiunii de cenzura, un document oficial din partea Guvernului, acceptat si asumat de toate institutiile statului implicate, precum Administratia Prezidentiala, Ministerele Educatiei Nationale si Sanatatii, Parlament, Universitatile de Medicina si Farmacie, Directiile de Sanatate Publica, Colegiul Medicilor si Colegiul Farmacistilor, prin care data de 8 decembrie sa devina o certitudine, care sa nu poata suferi o amanare ulterioara, indiferent de rezultatul motiunii de cenzura.

"Viitorii tineri medici, farmacisti si medici stomatologi ai Romaniei merita sa primeasca respectul cuvenit pentru a sustine examenul de rezidentiat in conditii optime si in termenele legale respectate, fara a deveni victimele neintelegerii institutiilor statului roman si fara a risca sa intampine probleme si mai mari, daca nu exista o clarificare pana in ziua motiunii de cenzura.

Facem un apel la organizatiile studentesti si de tineret din Romania, la institutiile statului si la Universitati sa ne sustina in acest demers si sa se alature solicitarii noastre de a imbunatati calitatea serviciilor de sanatate romanesti prin asigurarea unui mediu propice pentru tinerii medici si farmacisti de a-si construi o cariera in Romania", se mai arata in comunicat, potrivit site-ului Agerpres.