Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va sustine propunerea victimelor de la Colectiv de modificare a legislatiei, pentru a le fi decontate ingrijirile "atat timp cat este nevoie".

"Am primit scrisoarea victimelor tragediei de la Colectiv si am cautat in ultimele zile solutii pentru a le putea oferi sprijinul de care au nevoie. «Asa cum boala noastra este pe toata viata, avem nevoie ca si tratamentul sa fie la fel», spuneau. Si aveau dreptate. Asa ca voi sustine propunerea lor de modificare a legislatiei, astfel incat sa primeasca decontarea ingrijirilor atat timp cat este nevoie. Este o datorie morala a noastra si o masura justa de sprijin pentru acesti tineri greu incercati si familiile lor, care au avut atat de mult de suferit", a scris Viorica Dancila pe Facebook.