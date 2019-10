Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, si-a exprimat, vineri, convingerea ca motiunea de cenzura depusa de opozitie impotriva guvernului din care face parte va fi respinsa.



El a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani, ca "numarul de semnaturi nu va fi egal cu numarul de voturi", precizand ca "nu toti cei care au semnat motiunea o vor vota".

"La acest moment va pot spune ca soarta motiunii de cenzura este una defavorabila colegilor din opozitie, pentru ca numarul de semnaturi nu va fi egal cu numarul de voturi si nu a fost niciodata. Din contra, au fost mai putine voturi decat semnaturi. Suntem intr-o lupta politica, suntem in interiorul Constitutiei. O motiune de cenzura este un demers constitutional, iar politica inseamna negociere. Negociaza dumnealor, discuta dumnealor, negociem si noi, discutam si noi. Am negociat cu colegi de-ai nostri sa semneze motiunea de cenzura, pentru a strange numarul de semnaturi, pentru ca ati vazut ca dupa o luna si jumatate nu au reusit sa stranga numarul de semnaturi, sa semneze motiunea, sa poata sa o depuna si vom vedea la vot. Este o lupta politica si fiecare isi foloseste instrumentele pe care le are la dispozitie, dar veti vedea ca nu toti cei care au semnat motiunea o vor vota", a afirmat ministrul Muncii, potrivit Agerpres.