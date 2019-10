Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri ca victimele de la Colectiv vor avea acces la tratament, atat in tara cat si in strainatate, atat timp cat va fi nevoie.



"In urma scrisorii deschise pe care ne-au adresat-o, am avut o discutie cu premierul Romaniei. Astazi i-am informat pe cei care au fost prezenti la aceasta intalnire privitor la discutia pe care am avut-o. Concluzia este ca sustinem propunerea lor de modificare a legislatiei astfel incat sa primeasca decontarea ingrijirilor atat timp cat au nevoie. Am mai discutat despre actele privind transferul pacientului. Este ordinul de ministru pe care urma sa il promovam, dar am mai avut niste discutii pe aceasta tema. I-am intrebat de ce avem acum aceasta discutie pentru ca, practic, termenul de decontare este 31 decembrie 2020 si mi-au spus ca doresc sa se asigure ca vor avea acces la tratament atat timp cat au nevoie. Am convenit sa facem aceasta propunere de ordonanta de urgenta de modificare a Legii sanatatii. Luni le vom transmite varianta pe care am gasit-o. Este vorba doar despre modificarea unei fraze, astfel incat sa nu mai aiba temeri ca vreodata cineva ar putea sa le taie accesul la tratament", a precizat ministrul, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

Sorina Pintea a amintit ca, incepand de anul trecut, pacientii de la Colectiv se pot trata atat in tara cat si in strainatate in unitati medicale publice sau private.

"De anul trecut pot sa se trateze in tara si strainatate atat in public cat si in privat. Ordonanta 8 din 2018 a modificat niste reglementari", a spus Pintea.

Potrivit ministrului Sanatatii, in prezent 16 pacienti victime la Colectiv beneficiaza de decontari pentru tratament.

"Au intrat in program, cel putin datele noastre din MS spun asta, pentru 30 de pacienti. In acest moment, in 2019, avem 16 pacienti care beneficiaza de aceste decontari", a spus ministrul.