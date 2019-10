O adolescenta in varsta de 15 ani din localitatea Ciocani, judetul Vaslui, si-a inscenat rapirea pentru a putea merge la petrecerea aniversara a iubitului sau in varsta de 18 ani, din Ghidigeni, Galati.

Mama fetei nu a fost de acord sa o lase sa mearga la petrecere, asa ca fata a decis sa-si insceneze rapirea, potrivit libertatea.ro.

Adolescenta a iesit la plimbare cu surorile sale mai mici, pe care le-a instruit sa le spuna parintilor ca a fost rapita de doi barbati si urcata cu forta intr-o masina alba.

Fetele mai mici s-au dus apoi acasa si le-au spus parintilor exact ce le-a invatat sora lor mai mare, iar autoritatile din Vaslui, Bacau si Galati au foat alertate imediat.

Politistii au identificat masina in care fata se presupunea ca a fost "urcata cu forta", in Galati, la Ghidigeni.

A fost deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate

"Apelul cu anuntul rapirii a fost facut la 19:55, de catre un barbat care a anuntat ca fiica lui de 15 ani a fost rapita de doi barbati necunoscuti, cu o masina, care au plecat cu fata intr-o directie necunoscuta.

Echipa operativa a inceput imediat cercetarea, au stabilit un cerc de suspecti si au apelat la colegii de la IPJ Galati si IPJ Bacau, care au sprijinit in cautari.

Minora a fost identificata in judetul Galati, in comuna Ghidigeni, a fost predata familiei in siguranta, iar in cauza se fac cercetari intr-un dosar penal deschis pentru lipsire de libertate in mod ilegal", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita.

Fata a fost gasita cu presupusii "rapitori", unul dintre tinerii in cauza fiind iubitul fetei, in varsta de 18 ani, care a spus ca nu a intentionat sa o rapeasca pe minora, ci doar "sa o scoata la plimbare".

IPJ Vaslui a solicitat implicarea DGASPC Vaslui, care a asigurat asistenta psihologica la audieri.

Urmeaza sa se efectueze o ancheta sociala, pentru a vedea daca sunt conditii de risc pentru copii.