"Incepand de vineri, ora 18:00, pana sambata, ora 9:00, in Dobrogea se vor acumula cantitati insemnate de apa, ce vor depasi 25-35 l/mp si local, indeosebi in judetul Constanta, unde cantitatile de apa vor depasi 40-60 l/mp.

Tot de astazi, incepand cu ora 11:00, pana sambata la ora 9:00, in estul si centrul tarii va ploua temporar, iar pe arii restranse cantitatile de apa vor depasi 15-20 l/mp si, mai ales in Muntenia si in zona Carpatilor Meridionali, 20-30 l/mp.

Pana marti 8 octombrie, vremea se va mentine rece in toata tara", arata meteorologii.

Judetele vizate pentru codul galben de ploi insemnate cantitativ sunt Constanta si Tulcea.