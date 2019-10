Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, a postat pe Facebook o fotografie cu o reclama in care apare numele lui Gheorghe Dinca, ca actionar al unei afaceri de familie.

"Dragi romani, in timp ce DIICOT, infractorii care au condus Politia Romana, actualii avocati ai interlopilor si politicieni care au adus 'golani' pe 10 august la Bucuresti, le cauta pe Alexandra si pe Luiza moarte, iata ca Gheorghe Dinca si familia sa, complice la toate nenorocirile, in urma cu nicio saptamana, isi pun reclama pe drumul spre Arad la 'afacerile' lor nestingherite. Cine apare pe afise ca actionar, la vedere??? Gheorghe Dinca!!! Priviti imaginea! Pentru mine totul devine prea mult si sunt pregatit sa declansez razboiul impotriva oricui si a oricarei televiziuni care imi va mai interzice mie sau familiei mele sa spunem adevarul!!!! Nu pot crede ca traiesc in aceasta tara in care autoritatile sunt 0 in fata lui Dinca!!! Nu mai pot! Poporul roman se va rascula curand!", a scris Alexandru Cumpanasu pe Facebook.