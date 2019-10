Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin Mituletu-Buica, a anuntat ca primele 444 de sectii de votare din strainatate pentru alegerile prezidentiale din noiembrie se vor infiinta prin hotarare a AEP, care va fi adoptata vineri.

"Am primit primele 444 de sectii de votare ce se vor infiinta prin hotarare a AEP, lucrare care se afla deja in desfasurare la departamentele de specialitate din cadrul Autoritatii, astfel incat maine sa ne asiguram ca vom avea hotararea AEP pentru primele 444 de sectii de votare dintr-un set de aproximativ 838 de sectii. Hotararea AEP va fi comunicata MAE, publicata pe site-ul AEP, dar si tuturor competitorilor electorali, cei care vor avea posibilitatea sa desemneze reprezentanti in sectiile de votare din strainatate, deoarece in Biroul 48 strainatate nu sunt reprezentati toti cei 14 competitori", a spus Buica, intr-o conferinta de presa.

El a precizat ca MAE a instiintat AEP ca pe 28 octombrie va incepe o misiune de observare a alegerilor prezidentiale de catre OSCE.

Presedintele AEP a aratat ca modelul buletinului de vot pentru votul prin corespondenta a inceput sa fie distribuit de Posta Romana.

Directorul general al AEP, Alexandru Oproaica, a precizat ca pana in prezent au fost trimise in strainatate peste 10.000 de plicuri, iar joi sunt in curs de expediere aproximativ 4.500. "Ne apropiem de jumatatea numarului de plicuri expediate. Au fost trimise in 66 de tari pana in acest moment, cele mai indepartate tari. Am acoperit America, Canada, Marea Britanie", a spus el.

Oproaica a precizat ca s-au creat trei birouri electorale pentru votul prin corespondenta.

"Au fost 35.917 persoane care s-au inscris pentru votul prin corespondenta, intre care peste 8.000 au ales sa trimita plicul cu buletinul de vot la ambasade sau consulate si diferenta peste 27.000 au ales sa trimita in Romania. Tinand cont de numarul de peste 27.000 s-au creat trei birouri electorale pentru votul prin corespondenta", a explicat directorul general al AEP.

El a mentionat ca AEP a propus MAE inca 78 de sectii de votare pentru strainatate, potrivit Agerpres.