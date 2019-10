Frica de zbor este o problema tot mai frecventa a pasagerilor curselor aeriene. In prezent, atat in Romania, cat si la nivel international, statisticile arata ca 1 din 4 pasageri manifesta simptome ale aviofobiei.



Potrivit site-ului fricadezbor.ro – exista doua tipologii de pasageri:

- cei care au zburat si au avut parte de experiente traumatice;

- cei care nu au zburat niciodata;

Pentru oricare dintre acestia, insa, sursele cauzatoare de stres sunt aceleasi: stresul produs de vibratii, stresul produs de turbulente, stresul produs de zgomot, teama de necunoscut, frica unei mentenante realizate superficial, pregatirea deficitara a echipajelor de zbor.

Turbulente, nu goluri de aer. Cat de periculoase sunt ele?

Stresul produs de turbulente este una dintre principalele cauze ale aviofobiei. Denumite din popor goluri de aer, turbulentele nu sunt altceva decat miscari ale maselor de aer, provocand doar disconfort.

"Nu exista goluri de aer. Imaginati-va avionul ca pe o barca, iar marea de sub aceasta, aerul. Asa cum barca se misca pe valuri, iar apa ramane acolo, nici aerul de sub avion nu o sa dispara", spun reprezentantii fricadezbor.ro.

Sunt bune pastilele in gestionarea fricii de zbor?

Potrivit psihiatrului Ioana Blaj, un anumit grad de anxietate in fata situatiilor necunoscute, neprevazute sau potential periculoase, este normal si face parte din reactiile adaptative ale omului in fata pericolelor. Limita dintre normal si patologic este destul de fina, asa ca, de multe ori, pasagerii sunt tentati sa apeleze la medicatia anxiolitica.

"Principalul efect negativ al utilizarii anxioliticelor de catre cei ce se tem de calatoriile aeriene este faptul ca, paradoxal, aceste medicamente ii impiedica sa se obisnuiasca cu modul in care decurge zborul. Ele cresc sensibilitatea la stimuli auditivi si la miscari, si astfel, orice detaliu ce tine de zgomotele normale din avion este amplificat in mintea pasagerului anxios. Totodata, prin impactul pe care il au asupra memoriei si abilitatii de invatare, acestea perturba extinctia naturala a fricii prin expunerea repetata la situatia ce genereaza starea de anxietate. Este, asadar, mult mai indicat sa combatem frica prin incercarea de a calatori cat mai des sau cu ajutorul realitatii virtuale decat sa apelam la medicatie”, declara Ioana Blaj.

Ce este de facut, totusi, pentru calatorii aeriene mai linistite?

Terapia cognitiv-comportamentala. Aceasta presupune tehnici traditionale de gestionare a anxietatii, precum deprinderea unor tehnici de respiratie ce vor fi invatate in prealabil si aplicate in timpul zborului. Ea poate fi combinata cu programe de realitate virtuala, prin care persoanele aviofobe sunt expuse la simulari pe calculator ale momentelor din aeroport sau din cursul calatoriei aeriene.

Educatia si cunoasterea sunt deasemenea importante in managementul fricii de zbor. A sti cum si de ce zboara un avion, ce sunt turbulentele si cum influenteaza acestea calatoria, precum si detaliile ce tin de sunetele si miscarile percepute pe parcursul zborului poate face un pasager anxios sa inteleaga ca teama lui este nefondata si il poate ajuta sa se simta in siguranta.

3 trucuri pentru a te distrage de la frica de zbor, in timpul calatoriilor aeriene

Odata ce procesul de imbarcare s-a incheiat si ti-ai ocupat locul in avion, incearca sa te simti comod si sa gasesti ceva interesant pentru a-ti distrage atentia de la gandurile negative:

Asculta muzica preferata care te relaxeaza

Este important ca mintea ta sa fie ocupata cu lucruri care te linistesc. Zgomotele pe care nu le intelegi pot declansa sau pot intensifica starea de anxietate. Asadar, scopul este de a crea un mediu familiar si placut. Cand alegi sa te bucuri de melodiile preferate, este indicat sa folosesti castile, in primul rand in acest fel nu ii deranjezi pe vecinii de zbor, in al doilea rand sunetele propagate sunt mai intense si atmosfera de relaxare este indusa mai usor.

Foloseste materiale antistres

Multe persoane se calmeaza cand folosesc mainile in diferite moduri. Folosirea obiectelor antistres ajuta la detensionarea musculaturii si la atenuarea starii de nervozitate. Elasticul de bani, mingea squeez si fidget spinner-ul sunt doar cateva dintre obiectele ce inlatura anxietatea. Simpaticele jucarii te tin in contact cu realitatea si nu te lasa sa iti imaginezi lucruri fantastice, deci pot imbunatati starea de confort in timpul zborului.

Lasa-te leganat de avion

Un truc care te ajuta sa te relaxezi in timpul calatoriei este sa te lasi purtat de miscarile avionului, sa nu te lupti si sa nu te impotrivesti. Poti asocia aeronava cu masina personala si turbulentele cu gropile pe care le intalnesti frecvent in asfalt, deci starea de anxietate poate fi usor diminuata, prin imaginarea unui mediu familiar, care te face sa te simti in siguranta.

"Pentru inceput, este important sa te destainui stewardeselor ca ai frica de zbor. Astfel, vei beneficia de atentie suplimentara si confort emotional pe durata calatoriei”, ne sfatuiesc specialistii.

Site-ul fricadezbor.ro este singurul website din Romania care are ca obiectiv sustinerea si informarea pasagerilor aviofobi, atat online, cat si offline, prin seminarii gratuite, alaturi de piloti, psihologi, mecanici de aviatie. La seminariile offline participa si Aeroclubul Romaniei, Romaero, TAROM, CIAS si alte institutii.