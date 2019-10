Peste 1.000 de femei din sate aflate in judete din vestul tarii vor beneficia de testari gratuite pentru depistarea cancerului mamar, in cadrul unei campanii ce se va desfasura timp de doua luni cu ajutorul unor medici si studenti.



Testarile gratuite vor fi oferite in cadrul Caravanei "Nu am facut destul", care va fi prezenta in judetele Timis, Hunedoara, Arad, Satu Mare si Bihor.

"Caravana strange, pentru al saselea an la rand, medici si studenti la Medicina care vor oferi consultatii si informatii in 14 sate. Pe langa testarile pentru cancerul de san (examinare clinica, ecografie mamara, mamografie), medicii si studentii voluntari fac analize pentru inima (tensiune, puls, EKG), controale ale alunitelor suspecte, spirometrii pentru a verifica functia plamanilor, asigura calcularea indicelui de masa corporala (pentru gradul de obezitate) si fac teste pentru diabet (masurarea glicemiei)", se arata intr-un comunicat al organizatorilor campaniei.

Testarile vor incepe in 5 octombrie, in satul Dudestii Noi, din Timis. Caravana va parcurge ulterior urmatorul traseu:



6 octombrie - Teliucu Inferior, judetul Hunedoara;



12 octombrie - Semlac, judetul Arad;



13 octombrie - Petris, judetul Arad;



18 octombrie - Botiz, judetul Satu Mare;



19 octombrie - Amati, judetul Satu Mare;



26 octombrie - Brusturi, judetul Bihor;



27 octombrie - Telechiu, judetul Bihor;



2 noiembrie - Ghiorac, judetul Bihor;



3 noiembrie - Dobresti, judetul Bihor;



9 noiembrie - Hinchiris, judetul Bihor;



10 noiembrie - Colesti, judetul Bihor;



16 noiembrie - Hasmas, judetul Arad;



17 noiembrie - Beliu, judetul Arad.

Campania de testare si informare "Nu am facut destul" este organizata de Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) in parteneriat cu Asociatia Pacientilor Cronici din Romania (APCR).

"Incercam in acest fel sa ajungem noi la cei care nu reusesc sa vina decat foarte rar la medic. Acolo unde medicii descopera suspiciuni la ecografie, mergem mai departe - ne asiguram ca femeile fac, tot gratuit, mamografie in clinici de specialitate. Nu lasam pe nimeni de izbeliste. Descoperit la timp, cancerul mamar este tratabil", afirma, in comunicatul de presa, Cezar Irimia, presedintele FABC.

Frica si rusinea le impiedica pe femei sa mearga la medic

Experienta din anii trecuti a caravanei arata o femeie din sapte testata are o problema medicala la sani, insa refuza sa mearga la la doctor, fie de frica, fie de rusine. In judetele din Moldova, medicii au descoperit ca patru din cinci femei nu facusera niciodata un control medical la sani, iar anul trecut, in judetele din Ardeal, au fost depistate doua cazuri de cancer mamar, peste media europeana care e de 1 caz la 1.000 de testari.

Din 2014, de la prima editie a campaniei, caravana a trecut prin 25 de judete. Au fost implicati peste 250 de voluntari si au fost testate 5.408 de persoane din mediul rural.