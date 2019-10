Monica Georgeta Melencu, mama Luizei, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie la Caracal, s-a intalnit luni cu procurorul general interimar Bogdan Licu si a anuntat ca a depus o plangere penala la Parchetul General.

"Am simtit ca vorbim cu un om, nu cu un procuror general, un om care a putut sa faca distinctia intre teroare si omenie", a declarat Monica Melencu, la iesirea din sediul Parchetului General.

Bunicul Luizei a explicat ca au depus o plangere la Parchetul General, insa avocatul familiei, Tonel Pop, a refuzat sa spuna impotriva cui a fost depusa aceasta plangere.

"Nu pot sa va spun exact. Sunt niste plangeri, care sunt facute la domnia sa. Situatia a degenerat. Noi am venit si am spus ca la acest moment, daca se va continua cu astfel de teroare, pur si simplu Parchetul General, institutiile statului se destabilizeaza. (...) Procurorul general nu poate sa intre in dosarul cauzei, dar cand institutia statului este in pericol prin unele chestiuni administrative sau de conduita care nu este normala, legala sau care instiga populatia sau care revolta populatia, atunci managerii acestei institutii din statul roman, CSM, ministrul Justitiei, inclusiv procurorul general, trebuie sa ia masuri. Vom vedea masurile", a declarat avocatul familiei Melencu, potrivit Agerpres.

Tonel Pop a precizat ca tot luni se vor intalni si cu ministrul Justitiei, Ana Birchall.