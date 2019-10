Monica Georgeta Melencu, mama Luizei, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie la Caracal, a declarat luni, la iesirea de la Institutul National de Criminalistica, aflat in sediul IGPR, ca a fost "fortata" si "umilita" de un comisar de politie atunci cand i s-au prelevat probe biologice in vederea unei noi expertize ADN.



"Am fost umiliti, am fost fortata pur si simplu. M-am razgandit, nu am vrut sa dau acest test. Nu imi plac regulile care s-au pus aici. Nu s-a lasat sa ne explice despre ce este vorba. Comisarul a luat foc si, pur si simplu, m-a amenintat", a spus Monica Melencu, la iesirea din sediul IGPR, potrivit Agerpres. Avocatul acesteia, Tonel Pop, a adaugat ca, in momentul in care seful laboratorului a inceput sa-i explice mamei Luizei despre cum va decurge procedura de recoltare, a intervenit un comisar de politie, care l-a amenintat pe seful laboratorului sa inceteze. "Dansa a venit sa respecte hotararea judecatoreasca. Seful laboratorului de criminalistica a inceput sa-i explice doamnei, cu o hartie, cu niste scheme, ce inseamna ADN, ce vor sa ii faca. In momentul in care seful laboratorului a inceput sa dea amanunte, atunci comisarul Ciobanu a spus ca dansul dirijeaza ancheta si nu l-a mai lasat pe seful laboratorului, i-a interzis sa mai dea o explicatie. Proba a fost prelevata. (...) Nu l-a lasat pe seful laboratorului sa explice, l-a amenintat. Domnul comisar Ciobanu, seful Sectiei 4, a intervenit intr-un mod brutal, agresiv verbal si l-a amenintat", a sustinut avocatul. DIICOT a solicitat saptamana trecuta ajutorul Biroului Federal de Investigatii (FBI) pentru efectuarea unei expertize genetice prin care sa se stabileasca profilul genetic (ADN) in cazul Luizei Melencu, dar si pentru a stabili profilul psihologic/comportamental al lui Gheorghe Dinca, suspectul crimelor de la Caracal. Initial, mama Luizei a refuzat sa i se recolteze probe biologice, ea fiind amendata de DIICOT cu suma de 5.000 de lei. Ulterior, ea s-a razgandit si a fost adusa luni in Capitala cu o masina a Politiei.

