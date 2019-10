Vremea va fi, in general, calda pe durata urmatoarelor doua saptamani, cu variatii de temperatura de pana la 10 grade, in unele regiuni, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila pentru perioada 30 septembrie - 13 octombrie 2019. Cu toate acestea, valorile termice diurne raman pozitive in majoritatea regiunilor, iar conditiile de ploaie vor aparea aproape in fiecare zi, dar mai importante cantitativ dupa data de 2-3 octombrie.



In Banat , in primele trei zile, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit la aceasta data, cu o medie a temperaturilor maxime cuprinsa intre 25 si 28 de grade. In urmatoarele doua zile se va raci, astfel incat in data de 4 octombrie media maximelor termice se va situa in jurul valorii de 15 grade. Va urma o incalzire treptata, pana in jurul datei de 10 octombrie, cand temperaturile maxime vor atinge in medie 19 - 20 de grade. In ultimele zile de prognoza se va racori usor. Temperaturile minime se vor mentine ridicate pana in dimineata zilei de 3 octombrie, cand media lor va fi de 14 - 15 grade. Ulterior se va raci, iar cea mai mica medie, de 6 grade, se va atinge in 6 si in 7 octombrie. In intervalul urmator se va resimti o usoara crestere, dar media minimelor termice nu va mai depasi 9 grade. In primele doua zile, conditiile de ploaie vor fi reduse, apoi temporar vor fi posibile ploi aproape in fiecare zi, mai importante cantitativ in jurul datei de 3 octombrie.

In Crisana , la sfarsitul lunii septembrie si in primele doua zile ale lunii octombrie, vremea va fi calda pentru aceasta data, iar media temperaturilor maxime se va situa, in general, intre 24 si 26 de grade. In urmatoarele doua zile se va raci accentuat, iar intre 4 si 6 octombrie temperaturile maxime vor avea o medie de cel mult 14 - 15 grade. In intervalul urmator se va incalzi usor si treptat, iar media valorilor termice maxime va fi intre 16 si 18 grade. Temperaturile minime se vor situa, in medie, intre 10 si 14 grade, pana in data de 3 octombrie, apoi vor scadea, iar media lor va avea variatii, in general, intre 5 si 8 grade. Vor fi posibile ploi aproape in fiecare zi, mai importante cantitativ in jurul datei de 3 octombrie.

In Transilvania , pana in data de 3 octombrie, desi vor avea variatii de la o zi la alta, temperaturile maxime se vor mentine peste cele specifice perioadei, iar media lor va fi intre 22 si 26 de grade. Ulterior se va raci accentuat, astfel incat in zilele de 5 si de 6 octombrie media maximelor termice nu va mai depasi 13 grade. Din data de 7 octombrie se va incalzi usor, iar pana la finalul intervalului de prognoza temperaturile maxime vor avea in medie valori cuprinse intre 15 si 17 grade. Media temperaturilor minime se va situa intre 8 si 11 grade, pana in data de 4 octombrie, apoi, in general, intre 3 si 6 grade. Conditii de ploaie vor fi aproape in fiecare zi, posibil mai importante cantitativ in zilele de 3 si de 4 octombrie.

In zona Maramuresului , in primele trei zile de prognoza, se vor inregistra valori termice mai ridicate decat mediile multianuale, iar media maximelor va fi intre 21 si 25 de grade. Pana in data de 4 octombrie se va raci cu 10 - 11 grade, astfel incat intre 4 si 7 octombrie media temperaturilor maxime va ajunge sa se situeze in jurul valorii de 14 grade. O usoara incalzire a vremii se va resimti din 8 octombrie, dar pana la sfarsitul intervalului de prognoza maximele termice nu vor mai depasi, in medie, 17 grade. Media temperaturilor minime va fi, in general, intre 10 si 12 grade in urmatoarele trei dimineti, apoi va scadea si va ajunge in jurul a 4 grade, in 6 si in 7 octombrie. Ulterior minimele vor creste usor, iar pana la sfarsitul intervalului de prognoza media lor va avea variatii intre 5 si 7 grade. Vor fi conditii de ploaie aproape in fiecare zi, iar in jurul datei de 3 octombrie pot fi mai importante cantitativ.

In Moldova , pana in data de 3 octombrie media maximelor termice se va situa intre 23 si 27 de grade, iar a minimelor intre 10 si 13 grade, apoi se va raci, astfel incat in jurul datei de 7 octombrie media temperaturilor maxime va ajunge sa se situeze in jurul a 14 grade, iar a minimelor sa atinga doar 5 grade. In cea de a doua saptamana se va incalzi usor, temperaturile maxime vor avea o medie intre 15 si 18 grade, iar minimele intre 6 si 8 grade. Aproape in fiecare zi, vor fi conditii de ploaie, mai ales intre 2 si 5 octombrie.

In Dobrogea , in primele cinci zile de prognoza, vremea va fi mai calda decat in mod normal la aceasta data, cu o medie a temperaturilor maxime cuprinsa intre 23 si 26 de grade si a minimelor intre 14 si 17 grade. Pana la inceputul celei de a doua saptamani, vremea se va raci, iar media maximelor termice va ajunge la 16 grade, in timp ce minimele vor ajunge la 8 grade. In cea de-a doua saptamana de prognoza se va incalzi usor, astfel incat media maximelor va ajunge sa se situeze intre 17 si 19 grade, iar a minimelor intre 9 si 11 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata intre 4 si 6 octombrie.

In regiunea Munteniei , in ultima zi a lunii septembrie si in primele trei zile ale lunii octombrie, vremea va fi deosebit de calda, cu o medie a maximelor de temperatura ce se va situa in jurul valorii de 28 de grade. Vor urma doua-trei zile de racire accentuata, cu aproximativ 11 - 12 grade, dupa care se va incalzi usor si treptat, astfel incat in intervalul 7-13 octombrie temperaturile maxime vor avea o medie intre 18 si 20 de grade. Evolutia temperaturilor minime va fi destul de asemanatoare. Cele mai mari temperaturi minime vor fi atinse intre 30 septembrie si 4 octombrie si se vor situa intre 12 si 14 grade, iar cele mai mici in jurul datei de 7 octombrie, cand media minimelor termice pe intreaga regiune va fi de 6 grade. Din 3 octombrie vor fi posibile ploi aproape in fiecare zi, mai intense in jurul datei de 4 octombrie.

In Oltenia , in primele patru zile de prognoza, vremea va fi deosebit de calda, cu o medie a temperaturilor maxime de 26 - 28 de grade, apoi se va raci cu pana la 10 grade, astfel incat in 5 si in 6 octombrie aceasta va fi de doar 16 grade. In cea de-a doua saptamana se va incalzi usor, iar media maximelor termice se va situa intre 17 si 20 de grade. Ridicate vor fi si temperaturile minime din primele 4 zile, iar media lor se va situa in jurul valorii de 14 grade, apoi vor scadea, pana la 6 grade in dimineata zilei de 7 octombrie. Intre 8 si 13 octombrie se vor inregistra temperaturi minime a caror medie va oscila intre 7 si 9 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata dupa data de 2 octombrie, iar in zilele de 3, 4 si 5 octombrie vor putea fi mai intense.