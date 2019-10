Comisia juridica a Parlamentului European i-a respins definitiv pe Rovana Plumb si pe Laszlo Trocsanyi, propusi de Romania si Ungaria drept comisari europeni.



Decizia in cazul Rovanei Plumb a fost luata cu 13 voturi la 7, iar in cazul lui Laszlo Trocsanyi cu 12-9, scrie Hotnews.

Comisia JURI recomandase joi ca procedura de validare sa fie suspendata in cazul Rovanei Plumb si al comisarului-desemnat pentru vecinatate si politica de extindere, Laszlo Trocsanyi. In privinta Rovanei Plumb, membrii JURI au considerat ca exista un conflict de interese din cauza unui imprumut pe care aceasta l-a contractat si a lipsei de claritate privind modul in care il va plati fara a compromite functia pentru care a fost propusa.