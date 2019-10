Rovana Plumb a anuntat luni comisia JURI din Parlamentul European ca si-a achitat imprumutul de 800.000 de lei care i-a blocat numirea in functia de comisar european.





Potrivit Mediafax, Rovana Plumb si-ar fi achitat datoria oferind creditorului 2 apartamente.

"Avand in vedere acest lucru, si pentru a debloca aceasta situatie, am facut pasi pe care sunt convinsa ca JURI le va considera o solutie adecvata. Astfel, am oferit creditorului rambursarii (persoana fizica) doua apartamente pe care le detin in Romania, care sunt deja in declaratia financiara si aceasta a acceptat ca o plata integrala imediata a datoriei mele. In consecinta, datoria care a generat ingrijorarile dumneavoastra nu mai exista. Cat de curand posibil, pana pe 23 octombrie 2019 cand Parlamentul European va vota noua Comisie, solutiile mentionare mai sus vor fi puse in aplicare”, se arata in scrisoarea transmisa de Rovana Plumb catre Comisia JURI.

Luni, presedintele Klaus Iohannis i-a transmis premierului Viorica Dancila o scrisoare prin care o invita miercuri la consultari pe tema nominalizarii persoanei pentru functia de comisar european.