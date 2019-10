Un barbat in varsta de 30 de ani a murit si un altul a fost ranit, in urma unui scandal care a avut loc in fata Palatului Parlamentului. Cazul este investigat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si de Serviciul Omoruri, potrivit Mediafax

Luni dimineata a fost sesizat un conflict intre mai multe persoane, in zona sectorului 5, prin apel la numarul de urgenta 112.

Scandalul a avut loc in jurul orei 23:00, in Piata Constitutiei si a degenerat, transformandu-se intr-o bataie cu bate si sabii.

In urma incidentului, un barbat in varsta de 30 de ani a decedat din cauza loviturilor, iar un altul in varsta de 21 de ani se afla in stare grava.

Conform declaratiilor unor martori, in timpul scandalului s-ar fi tras cel putin un foc de arma, politistii gasind ulterior si un pistol neletal la fata locului, relateaza adevarul.ro.

Politistii fac cercetari si au audiat mai multe persoane pentru a putea stabili toate circumstantele.