O femeie de 65 de ani a murit, iar alte patru persoane au fost ranite, luni, in urma coliziunii dintre doua autoturisme pe DN 3 Bucuresti-Lehliu Gara, in zona localitatii Belciugatele.

La fata locului au intervenit echipaje ISU si de la Ambulanta, dar si un elicopter SMURD, care a preluat un barbat de 67 de ani.

"Intre Fundulea si Belciugatele, pe DN 3, doua autoturisme au intrat in coliziune si o femeie de 65 de ani a decedat, iar alte patru persoane au suferit fracturi ale membrelor si traumatisme craniene. Echipajele ISU si cel de la Ambulanta prezente la fata locului au constatat ca pentru o femeie de 23 de ani exista suspiciunea unei fracturi a membrului inferior stang, un barbat de 37 de ani are traumatism cranio-cerebral minor si escoriatii, un barbat de 47 de ani are traumatism cranio-cerebral minor, suspiciune de traumatism la nivelul bazinului si fractura la membrul superior stang, pentru un alt barbat de 67 de ani exista suspiciunea de fractura la nivelul coloanei si al membrelor, acesta fiind preluat de elicopterul SMURD, iar o femeie de 65 de ani a decedat", a declarat luni, purtatorul de cuvant al ISU Calarasi, Ovidiu Tataranu.

Politistii fac cercetari pentru stabilirea cauzei accidentului, circulatia rutiera fiind intrerupta in zona, potrivit Agerpres.