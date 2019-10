Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, sustine ca televiziunea de stat din Italia si-a oferit "ajutorul si sprijinul in gasirea Alexandrei si a Luizei printr-un apel national pe care il vor lansa in emisiune". Cumpanasu acuza si canalele mass-media pentru ca se simte "cel mai atacat si blocat om din Romania" si transmite un mesaj contracandidatilor sai la prezidentiale si mass-mediei in care sustine ca cenzura anumitor trusturi media si atacarea lui "nu vor rezista in fata mass-mediei internationale".

"Cel mai atacat si blocat om din Romania de catre majoritatea canalelor mass media in devoalarea adevarului despre Alexandra, Luiza, traficul de persoane si retelele interlope, nu poate fi oprit nici in cautarea adevarului nici in comunicarea publica a acestuia. Astfel, un gigant media international, televiziunea de stat din Italia (Rai) mi-a luat un interviu de 40 de minute despre investigatiile pe care echipa mea formata din profesionisti care isi risca viata le desfasora acum in Italia, Orientul Mijlociu si Africa de Nord pentru aflarea adevarului, dar si despre coruptia magistratilor si politistilor italieni si romani. Televiziunea de stat din Italia si-a oferit ajutorul si sprijinul in gasirea Alexandrei si a Luizei printr-un apel national pe care il vor lansa in emisiune, cu privire la orice informatie ce poate conduce la cele doua fete, activitatea lui Dinca si a familiei sale in Italia, dar si a retelelor de trafic de persoane ce activeaza astazi pe teritoriul italian, inclusiv in Bari. Rai a fost interesata si de candidatura mea la prezidentiale, generata de aceasta tragedie, si de lupta mea pentru desfiintarea clanurilor interlope din Romania. Lansez un mesaj public catre toti contracandidatii mei, dar si catre mass media ostila: cenzura anumitor trusturi media si atacarea mea nu va rezista in fata mass media internationala. In perioada urmatoare nu doar gigantul media italian va prelua adevarul meu, ci si alte publicatii internationale. Le multumesc in acelasi timp tuturor jurnalistilor si trusturilor romanesti care si-au pastrat integritatea, independenta si verticalitatea, prezentand opiniei publice rezultatele investigatiei mele si adevarul despre clanurile interlope transfrontaliere" a scris Alexandru Cumpanasu pe Facebook.

