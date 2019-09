Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative ar putea depune saptamana viitoare o plangere penala, pentru fals, la Parchetul General, pe numele lui Alexandru Cumpanasu.

In momentul angajarii, Alexandru Cumpanasu a adus un document care certifica faptul ca indeplineste conditiile legale, printre care si faptul ca are studii europene. Actul a fost depus intr-o copie, nelegalizata la notar.

Conducerea SNSPA a decis reverificarea legalitatii procedurilor privind angajarea lui Alexandru Cumpanasu, in cadrul proiectului "Consolidarea cadrului pentru cresterea calitatii serviciilor publice si sprijinirea dezvoltarii la nivel local" (SIPOCA 9), potrivit unui comunicat de presa al unitatii de invatamant.

"Desi acest proiect a facut obiectul mai multor verificari interne si externe (Curtea de Conturi, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene etc.), in conformitate cu procedurile legale, conducerea SNSPA a decis aceasta noua verificare interna pentru a clarifica situatia privind studiile absolvite de domnul Alexandru Cumpanasu. Precizam ca, la angajare, domnul Cumpanasu a semnat olograf un document prin care certifica indeplinirea conditiilor legale de exercitare a responsabilitatilor specifice unui post de expert, nivel de incadrare studii superioare. In functie de rezultatele verificarilor interne, se vor lua masurile legale care se impun", se mai arata in comunicatul de presa al SNSPA, potrivit adevarul.ro.