Monica Melencu, mama Luizei, a acceptat, convinsa de avocatul sau, sa mearga la Bucuresti pentru a-i fi recoltate noi probe ADN.

Conditia pe care a pus-o Monica Melencu, pentru a accepta sa i se recolteze probele biologice, a fost ca avocatul Tonel Pop sa fie de fata in momentul recoltarii, iar ea sa fie trasportata cu masina la Bucuresti de catre anchetatori, potrivit Mediafax.

"Am luat o hotarare dupa ce domnul avocat a insistat sa ma supun noii recoltari de probe biologice si sa ma consult cu familia in acest sens. Dupa indelungi discutii cu familia am hotarat sa fiu de acord cu conditiile urmatoare: sa fie de fata domnul avocat Tonel Pop la recoltare, sa fiu dusa cu masina la Bucuresti pentru recoltare de catre organele de ancheta pentru ca nu am posibilitati materiale, mai ales ca m-au amendat cu 50 de milioane vechi. In concluzie, nu avem cum sa ne luptam cu sistemul si trebuie sa cedam in acest moment", a spus Monica Melencu, pentru Antena 3.