Campania "Verde la educatie pentru circulatie", ajunsa la cea de-a VII-a editie si adresata copiilor cu varste cuprinse intre 4 si 10 ani, se desfasoara sambata, in parcarile magazinelor Lidl, informeaza un comunicat transmis de IGPR.

"Fiecare copil cu varsta intre 4 si 10 ani va avea sansa sa invete cum sa fie un pieton responsabil direct de la reprezentantii Politiei Romane. Devenit deja traditie, evenimentul national de educatie rutiera 'Verde la educatie pentru circulatie', initiat de Lidl si Politia Romana, are ca scop constientizarea in randul celor mici, dar si al parintilor privind importanta cunoasterii si respectarii regulilor de circulatie. Proiectul isi propune, totodata, formarea unui comportament responsabil in trafic al copiilor, pentru ca, pe termen lung, numarul de accidente in care sunt implicati, cu vina, cei mici, sa se reduca", se arata in comunicat.

Lectia interactiva "Surprize sau amenzi?" consta in doua sesiuni: prima parte va fi informativa, iar cea de-a doua practica, pentru ca cei mici sa aplice notiunile invatate. Dupa ce politistul le va explica copiilor si parintilor regulile de circulatie, le va adresa participantilor intrebari. Raspunsurile vor fi apreciate printr-o pancarta cu "Surpriza" pentru cei care ofera informatiile corecte si cu "Amenda" pentru cei care trebuie sa mai recapituleze regulile. La finalul lectiei, toti copiii vor primi premii si vor fi declarati "absolventi" ai cursului, potrivit Agerpres.

"Un factor determinant in reducerea numarului de accidente rutiere cu implicarea copiilor il reprezinta constientizarea de catre acestia, pe termen lung, a importantei cunoasterii si respectarii regulilor de circulatie, conduita ce se naste si se dezvolta prin activitati educative, inca de la varste fragede", a subliniat chestor de politie Florentin Bracea, director Directia Rutiera, Politia Romana.