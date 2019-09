Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca "securistii" din ziua de azi, vor milioane de euro "pentru protectie" si considera ca in educatia superioara, securistul sef este Alexandru Cumpanasu.

"Pe vremuri, fiecare institutie avea securistul ei. Care primea cadouri, Kent, orice. Toti incercau sa se puna bine cu el, ca altfel era belea mare.

Acum - am ajuns sa fim sofisticati rau de tot. Securistul vrea milioane de EUR pentru protectie. Isi face ONG si institutiile se asociaza cu el, cotizeaza prin contracte mari, isi fac poze cu el ca sa se stie ca au pupat inelul.

In educatia superioara - am asa o senzatie - securistul sef e Cumpanasu. Si am senzatia ca vine de la doi si un sfert - o mizerie absoluta de institutie. Si toti rectorii, SNSPA, institute de cercetare ii pupa inelul. Si toti ii dau contracte de sute de mii de EUR. Pentru protectie", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.