Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a dispus inspectorului general al Politiei Romane sa ia toate masurile pentru a pune in aplicare dispozitia Tribunalului Bucuresti de aducere la DIICOT a mamei Luizei Melencu, Monica Melencu, respectand legea, dar fara a ii leza acesteia drepturile, informeaza MAI.

Pe 27 septembrie, Tribunalul Bucuresti, Sectia I Penala, la solicitarea DIICOT, a emis un mandat de aducere pe numele unei femei din judetul Dolj, se arata in comunicatul MAI.

Potrivit acestuia, in mandat, magistratii au dispus Politiei si Jandarmeriei sa aduca la sediul DIICOT o persoana, inclusiv prin patrunderea in domiciliul acesteia, pentru a fi ascultata intr-o cauza penala si pentru prelevarea de probe biologice.

"Avand in vedere evolutia situatiei, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a dispus inspectorului general al Politiei Romane sa ia toate masurile pentru a pune in aplicare dispozitia instantei, respectand legea, dar fara a leza drepturile persoanei pe numele careia a fost emis mandatul de aducere", se mentioneaza in comunicat, potrivit site-ului Agerpres.