Instalarea unei centrale termice iti ofera control deplin asupra ambiantei locuintei tale. In conditiile in care sistemul centralizat de termoficare este expus avariilor ce provoaca disconfortul intreruperii apei calde menajere sau a caldurii in casa, iar costurile pe timp de iarna sunt ridicate, tot mai multi romani opteaza pentru o instalatie de incalzire individuala.





Întrucât ne aflăm în perioada anului când se pot face debranșări, deoarece instalațiile sunt golite de agent termic, îți prezentăm câteva dintre beneficiile pe care ți le oferă diverse modele de centrale termice. În cazul centralelor termice, condensarea sau condensația este rezultatul cercetărilor efectuate de producătorii de echipamente pentru îmbunătățirea randamentului și eficienței energetice. Prin acest principiu se poate ajunge la depășirea procentului de 100% în cazul randamentului centralei termice prin valorificarea vaporilor de apă eliberați de gazele arse. Centralele termice clasice eliberează gazele arse prin tirajul natural sau forțat, în timp ce cazanele cu condensare folosesc un schimbător primar de căldură pentru a pune această energie termică la dispoziția instalației de încălzire. Ținând cont de faptul că în camera de ardere se pierdea aproximativ 10-12% din energie prin eliberarea vaporilor de apă, acest procent se adaugă la randamentul termic inițial. Randament și eficiență sporită Prin adăugarea energiei suplimentare la agentul termic transmis către calorifere sau radiatoare, centralele termice în condensație se dovedesc a fi cele mai eficiente de pe piață. Utilizarea căldurii existente în vaporii de apă ce urmau a fi evacuați înseamnă un consum mai mic de combustibil și implicit o reducere a facturii lunare la energie termică. Diferența de consum lunar între o centrală în condensare și una clasică este de până la 30% în favoarea acestui sistem. În felul acesta, beneficiezi de mai multă căldură cu mai puțini bani. Sisteme prietenoase cu mediul înconjurator Datorită sistemului de condensare a centralelor termice, consumul de gaz metan a scăzut cu până la 25%. Dincolo de facturile mai mici la energie, acest lucru se răsfrânge și asupra mediului înconjurător. Vaporii de apă care erau eliminați prin diferite sisteme de tiraj influențau, de asemenea, mediul natural. Normativele europene în domeniu i-au obligat pe producătorii acestor echipamente să inoveze în proiectarea unei aparaturi cât mai puțin nocive pentru mediul ambiant, astfel că emisiile de noxe sunt din ce în ce mai reduse. Încălzirea locuinței tale devine astfel nu doar economică, ci și ecologică. Compatibilitate cu tehnologii de ultimă generație Într-o lume în care telefonul inteligent, tableta sau calculatorul îți permit să controlezi de la distanță tot mai multe dispozitive, tocmai instalația care îți oferă confortul de acasă nu putea lipsi din această listă. Cu ajutorul unor sisteme inteligente, poți controla temperatura de acasă oriunde te-ai afla, prin intermediul unor aplicații dedicate. Valorificarea acestor opțiuni de conectivitate prin control de la distanță te ajută să creezi un mediu plăcut din clipa când treci pragul casei tale, întors de la serviciu sau dintr-o călătorie, cu un consum de energie eficient. În ceea ce privește panoul de control al centralei, ai de ales între modele digitale cu ecran tactil, cu un design care se potrivește stilului casei tale. Alegerea unei instalații de calitate pentru producerea apei calde menajere și a căldurii din casa ta este o investiție amortizată între 2 și 4 ani, în funcție de suprafața locuinței. Centrala termică în condensație îți oferă randament și eficiență sporită, compatibilitate cu aparatura inteligentă, în condiții de protejare a mediului înconjurător și cu costuri mici la factura de energie.

