Fundatia Consiliului National de Aparare a decis suspendarea lui Alexandru Cumpanasu din functia de vicepresedinte, cauza fiind ultimele afirmatii publice ale acestuia, considerate "nepotrivite si in neconcordanta cu valorile si principiile morale promovate de organizatie".

"Fundatia Colegiului National de Aparare se delimiteaza de ultimele afirmatii publice ale domnului Alexandru Cumpanasu, considerandu-le nepotrivite si in neconcordanta cu valorile si principiile morale promovate de organizatie. Afirmatiile domnului Alexandru Cumpanasu au fost facute in nume personal, fara mandatul sau consultarea prealabila a board-ului Fundatiei Colegiului National de Aparare.

Pana la lamurirea situatiei, Consiliul director al Fundatiei Colegiului National de Aparare a decis suspendarea domnului Alexandru Cumpanasu din functia de vicepresedinte", a scris pe Facebook Fundatia Consiliului National de Aparare.

Aceasta decizie, luata de Fundatia Consiliului National de Aparare, a fost facuta in urma descoperirii faptului ca Alexandru Cumpanasu nu are studii superioare si dupa ce acesta a amenintat ca ii va da in judecata pe cei care fac acuzatii la adresa lui "fara sa aiba probe".

In declaratiile publice si in CV, Cumpanasu isi leaga numele de Colegiul National de Aparare al Universitatii Nationale de Aparare. Acesta a spus ca a predat acolo si ca tot acolo a absolvit si un curs de securitate nationala, iar Universitatea infirma aceste informatii, potrivit site-ului g4media.ro.