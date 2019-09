Directorul Teatrului National Bucuresti, Ion Caramitru, a raspuns acuzatiilor actorului Mihai Calin, care i-a reprosat ca o parte din venituri intra in conturile personale, ca regizeaza mare parte din spectacole si ca a pus stapanire pe institutie.

"Totul pleaca de la cererea mea de demisie catre ministrul Culturii, nu pentru altceva, ci pentru faptul ca s-a antepronuntat inainte sa execute Corpul de Control vreo cercetare. Sedinta care a avut loc acum cateva zile a fost sedinta de inceput de stagiune, cand am comunicat intregului colectiv cateva lucruri, si anume ca am putut sa recuperez banii care fusesera taiati de Ministerul Culturii, taiere care a dus la destituirea a 54 de angajati din firma de forta de munca ca sa asiguram activitatea celor 7 sali ale Teatrului National. Am recuperat, i-am reangajat, sunt lucruri care ne-au permis sa incepem stagiunea la mijlocul lui septembrie, in conditii legale.

Doi la mana, in perioada in care Corpul de Control timp de doua luni si-a facut cercetarile de rigoare, in Teatrul National a functionat si activitatea Curtii de Conturi. A fost o intamplare. De 14 ani Curtea de Conturi vine anual si verifica legalitatea tuturor cheltuielilor. Concluziile Curtii de Conturi sunt pozitive, concluziile Corpului de Control, de asemenea. Nicio acuza care a venit din partea acestor domni de la sindicat nu s-a confirmat. E semnificativ pentru mine ca domnul Calin reia aceasta poveste dupa ce aceste doua importante institutii si-au facut datoria.

De-a lungul acestor 14 ani, de cand lucrez in TNB ca manager, am pus in scena zece spectacole. In aceste zece spectacole, in care joaca in mod exclusiv actorii TNB, cinci din aceste spectacole sunt facute gratis. Orice programare a spectacolelor mele tine de succesul sau insuccesul lor. In general, spectacolele au sute de reprezentatii, cum ar fi 'Dineu cu Prosti', pe care domnul Calin il ataca. Eu l-am anuntat pe domnul Calin ca il dau in judecata. Atata timp cat Corpul de Control si Curtea de Conturi au decis ca lucrurile sunt corecte, eu nu mai am alta instanta. Domnul Calin vrea sa se faca mai cunoscut prin atacurile la adresa mea decat prin ceea ce face el in teatru", a declarat Ion Caramitru, potrivit antena3.ro.