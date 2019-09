Presedintele Klaus Iohannis, prezent la The Liederkranz of New York City, pentru lansarea cartii "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa", a declarat ca, in ciuda faptului ca in ultima perioada romanii au invatat sa protesteze, guvernantii nu au invatat sa se poarte frumos.





Astfel, intrebat care este motivul pentru protestele numeroase organizate in Romania, Klaus Iohannis a declarat ca, dupa Revolutia din decembrie 1989, romanii si-au dorit o viata mai buna si o crestere semnificativa a nivelului de trai, dar ca pentru foarte multi aceste asteptari nu au fost implinite, inclusiv din cauza guvernarii "ineficiente". "Totusi, in aceasta nemultumire eu vad cateva semne foarte frumoase si pe care le consider in esenta pozitive. Societatea romaneasca si-a depasit faza amorfa, este vie, participa, verbalizeaza asteptarile si atunci cand lucrurile merg deosebit de prost oamenii sunt dispusi sa iasa in strada si cred ca toate acestea sunt semnale foarte bune. Societatea este vie, participa la viata publica si romanii au inteles ca e important sa spuna ce vor", a aratat el. Totodata, presedintele a facut referire la protestele ample care au avut loc la inceputul anului 2017. "Au iesit in Piata Victoriei un numar impresionant de romani si acele proteste enorme si de lunga durata chiar au adus un rezultat, fiindca acea ordonanta care se daduse a fost si retrasa. Din pacate, oamenii au invatat sa protesteze, dar guvernantii nu au invatat sa se poarte frumos", a precizat presedintele. El a adaugat ca exista "o nemultumire profunda" in societatea romaneasca, relevata de sondajele efectuate in ultimii ani, iar ca unul dintre motivele acestei nemultumiri il reprezinta proasta guvernare. "Proasta guvernare, care a dus in ultimii doi ani si ceva la atacuri institutionalizate ale majoritatii guvernamentale asupra justitiei, o delasare in institutiile publice. Foarte multe neamuri, pile, cunostinte au ajuns in pozitii cheie pentru ca au avut carnetul de partid potrivit si toate aceste lucruri au dus la o degradare vizibila si profunda a serviciilor publice si a performantei guvernamentale. Aceste lucruri s-au vazut cu foarte mare claritate la alegerile europarlamentare, cand partidul de guvernamant a obtinut un scor foarte slab", a spus presedintele. Totodata a facut referire si la cartea "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa", explicand semnificatia titlului si subliniind faptul ca este un pro-european si un transatlantist convins. "EU este Uniunea Europeana si RO este, evident, Romania noastra. Titlul este si el cu semnificatie putin mai profunda. EU.RO inseamna ca Europa este Romania si Romania este Europa. Suntem indisolubil legati si este bine asa. Eu, personal, sunt pro-european, sunt convins pro-european, cum sunt - apropo - si convins transatlantist. Si aceste lucruri am vrut sa le transmit prin ce am scris in aceasta carte", a mentionat el, potrivit site-ului Agerpres.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×