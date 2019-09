Trei persoane, printre care un copil de 10 ani, au murit si patru au fost grav ranite intr-un accident de circulatie care a avut loc, joi seara, pe DN2/E85, in afara localitatii Slobozia Bradului, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.





Potrivit politiei, conducatorul unui autocamion care circula pe DN2/E85, dinspre Focsani catre Buzau, in afara localitatii Slobozia Bradului, la km 152, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si a franat, moment in care vagonul a patruns pe contrasens in rasucire, unde a intrat in coliziune cu o autoutilitara care circula din sens opus.

"In urma accidentului a rezultat decesul a trei persoane, un barbat de 40 ani, soferul autoutilitarei, o femeie de 35 ani si un minor de 10 ani, pasageri in autoutilitara. Au fost de asemenea raniti alti doi barbati, pasageri in autoutilitara si soferul autocamionului care a provocat accidentul. O alta minora in varsta de 14 ani a fost transferata in stare grava la Spitalul judetean Buzau", a precizat IPJ Vrancea, potrivit Agerpres.

Cercetarile continua pentru a stabili cu exactitate modul in care s-a produs accidentul.