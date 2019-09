Postul de televiziune Antena 3 a fost amendat cu 50.000 de lei de catre Consiliul National al Audiovizualului (CNA), dupa ce a acuzat pe nedrept un barbat in cazul Caracal.



Intr-una dintre editiile din luna august a emisiunii "Sinteza Zilei", prezentata de Mihai Gadea, un barbat din Caracal, pe nume Gigel Firica, a fost prezentat drept "partenerul" lui Gheorghe Dinca, desi nu existat nicio proba care sa sustina acest lucru. In plus, Gadea a subliniat ca nora lui Gigel Firica, Cristina, era noul avocat din oficiu al presupusului criminal, insinuand ca ar exista legaturi suspecte intre cei doi, scrie site-ul adevarul.ro.

Burtierele de pe timpul emisiunii au fost „I-am prins! Reteaua in actiune!“, „Numele partenerului lui Dinca: Gigel Firica“, „Nora lui Gigel Firica, avocata lui Dinca“.

Prezenta la sedinta CNA, avocata Cristina Firica a explicat cum a fost afectata familia sa de acuzatiile false aduse la Antena 3, informeaza paginademedia.ro.

"S-a precizat in emisiune ca Gigel Firica ar aparea pe anumite stenograme privind un dosar de trafic de persoane, ca fiind un consumator al acestor fete. Am o adresa din partea DIICOT care dezminte in totalitate cele afirmate. S-au difuzat acuzatii foarte grave, privind comiterea unor fapte penale, respectiv proxenetism, racolarea minorelor, plasarea acestora in scopul de a face bani. Toate aceste acuzatii au fost facute fara a fi sustinute cu dovezi. Toate aceste acuzatii ne-au adus o grava atingere. Suntem priviti in comunitate ca fiind partenerii presupusului criminal Dinca Gheorghe din cauza acestor afirmatii care s-au facut in mod public. Am avut parte de o rusine de nedescris fara a fi vinovati de absolut nimic", a sustinut avocata, dezvaluind si ca imediat dupa emisiune a primit mai multe mesaje de amenintare.

Radu Herjeu a fost cel care a propus amenda de 50.000 de lei.