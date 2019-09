Bacteriile isi pot schimba temporar forma pentru nu fi detectate de sistemul imunitar si de antibiotice, conform unei concluzii formulate de o echipa de cercetatori din Marea Britanie, informeaza joi Press Association.



Cercetatorii britanici considera ca studiul lor, publicat in Nature Communications, este primul care demonstreaza ca bacteriile isi pot schimba forma in corpul uman ascunzandu-si peretele celular in interiorul lor.

Peretele celular este deseori tinta antibioticelor, iar prin ''mascarea'' acestuia, microorganismele care provoaca boli infectioase reusesc sa evite impactul distructiv al medicamentelor care le vizeaza - o potentiala cauza a rezistentei bacteriilor la antibiotice.

''Este ca si cum bacteria ar purta o vesta reflectorizanta'', a descris autoarea principala a studiului, Katarzyna Mickiewicz, profesor la Universitatea Newcastle, referindu-se la peretele celular.

''Acesta le confera o forma regulata - spre exemplu de tija sau de sfera - le da putere si le protejeaza, insa totodata le face foarte vizibile, in special pentru sistemul imunitar uman si pentru antibiotice precum penicilina. Ceea ce am observat este ca in prezenta antibioticelor, bacteriile pot sa se modifice, de la o forma cu pereti foarte regulati la una complet aleatorie - o stare in forma literei 'L' cu deficit de perete celular - scapand astfel de vesta reflectorizanta si ascunzandu-se in interiorul lor. Luand o astfel de forma, corpul nu mai poate recunoaste cu usurinta bacteriile, asa ca nu le ataca, acelasi lucru intamplandu-se si cu antibioticele'', a explicat Katarzyna Mickiewicz, potrivit Agerpres.

Oamenii de stiinta de la Newcastle University au utilizat tehnici de ultima generatie pentru a analiza mostre prelevate de la pacienti varstnici diagnosticati cu recurenta a infectiei tractului urinar (ITU).

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a inclus rezistenta la antibiotice pe lista celor mai mari amenintari la adresa sanatatii publice, a securitatii alimentare si a dezvoltarii.