Barbatii care se confrunta cu probleme de fertilitate au un risc statistic mai mare de a dezvolta cancer de prostata in comparatie cu ceilalti, conform unui studiu realizat in Suedia, ce consolideaza ipoteza potrivit careia aceste doua probleme de sanatate ar putea avea cauze comune, relateaza joi AFP.



O echipa de cercetatori a studiat barbati din Suedia care au devenit tati pentru prima data intre anii 1994 si 2014 si i-au identificat pe cei care au primit un diagnostic de cancer intr-un interval de pana la 20 de ani de la nasterea primului lor copil.

Specialistii au ajuns la concluzia ca barbatii care au recurs la tehnici de reproducere asistata "prezentau un risc semnificativ mai mare de cancer de prostata in comparatie cu cei care au devenit tati in mod natural", se arata in articolul publicat joi in British Medical Journal (BMJ), potrivit Agerpres.

Dintre cei care au devenit tati in mod natural, 0,28% au fost diagnosticati cu cancer de prostata, comparativ cu 0,37% dintre cei care au recurs la fertilizare in vitro si 0,42% dintre barbatii din cupluri ce au apelat la fertilizarea in vitro cu ICSI (injectia intracitoplasmatica a spermei), respectiv o crestere a riscului de la 30% la 60%.

Tehnica ICSI, ''utilizata in cazul barbatilor cu cele mai severe forme de infertilitate'' (anomalii ale spermatozoizilor care ii impiedica sa fecundeze ovocitul), este asociata si cu un risc aproape dublu de cancer precoce (diagnosticat inainte de 55 de ani), se subliniaza in studiu.

Infertilitatea masculina si cancerul de prostata ar putea avea cauze comune

Autorii cercetarii au concluzionat ca aceasta categorie de barbati constituie o populatie cu risc si ar trebui sa beneficieze de analize pentru depistarea cancerului de prostata si de monitorizare pe termen lung.

Insa, intr-un editorial ce insoteste acest studiu, doi specialisti in endocrinologie de la Imperial College London subliniaza ca rezultatul unor astfel de masuri de depistare este discutabil, deoarece nu exista dovezi ca ar imbunatati sansele de supravietuire. In plus, supradiagnosticul si supratratamentul ce ar putea rezulta in urma unui test de sange pozitiv antreneaza modificari semnificative ale calitatii vietii.

Cancerul de prostata si infertilitatea masculina afecteaza aproximativ 10%, respectiv 8% dintre barbatii din societatile occidentale.

Aceste doua probleme de sanatate au fost adesea asociate hormonilor sexuali masculini, cercetari asupra unei eventuale legaturi intre cele doua fiind intreprinse si anterior.

Mecanismul biologic care ar putea asocia infertilitatea si cancerul de prostata ''nu este deocamdata cunoscut'', insa ''anomalii ale cromozomului Y'' ar putea juca un rol in acest sens, potrivit celor doi cercetatori de la Imperial College.