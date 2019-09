Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ploi insemnate cantitativ, in patru judete ale tarii, in dupa-amiaza zilei de joi, 26 septembrie.

In judetele Tulcea, Constanta, Braila si Galati in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati importante de apa, ce vor depasi 25-30 l/mp si izolat 40-50 l/mp. Vor fi mai ales averse, frecvente descarcari electrice, posibil grindina si intensificari temporare ale vantului, potrivit ANM.

De asemenea, pe parcursul zilei de joi, 26 septembrie, temporar va ploua in toate regiunile, iar in cursul noptii, 26-27 septembrie, si in primele ore ale zilei de vineri, 27 septembrie, in cele centrale, estice si sud-estice, precum si la munte.

Cantitatile de apa vor depasi local 15-20 l/mp, iar mai ales in zona Carpatilor Orientali pe arii restranse 30-40 l/mp.